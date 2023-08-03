Минцифры направило региональным операторам запрос об их сетях и абонентских базах

Минцифры России запросило у небольших операторов связи в регионах данные об их сетях и абонентских базах, сообщает «Ъ».

Письма от Минцифры получили компании из Московской, Томской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской и Тверской областей, Адыгеи, Краснодарского края, а также «ЛНР» и «ДНР» в июле и начале августа. В них содержалось требование предоставить информацию об оказываемых услугах, наличии магистральных и региональных сетей связи, а также об абонентской базе, включая количество корпоративных и государственных клиентов и число присоединенных операторов.

Запрос Минцифры мотивирует необходимостью «выявления значимых операторов связи, от которых зависит устойчивое функционирование услуг связи и состояние устойчивости и безопасности сетей» в конкретных регионах.



В нескольких письмах уточняется, что информация запрашивается в соответствии с методическими рекомендациями Роскомнадзора. В письме, направленном операторам Московской области, говорится, что оценка операторов проводится по поручению Президента. Близкий к Правительству РФ источник пояснил изданию, что речь идёт об одном из поручений, связанных с защитой национальной инфраструктуры связи.

Гендиректор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко считает, что данные могут быть нужны для проверки региональных операторов связи, которых в целом в стране около 5 тыс., на соответствие необходимым категориям в рамках закона о защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).



В канале «ОрдерКом» Галушко уточнил, что:

«Власти хотят знать количество абонентов и клиентов:

- "Госов",

- "Юриков",

- "Физиков",

- Сотовой телефонии,

- Фиксированной телефонии...»

«Но зачем им такая подробная информация? – рассуждает эксперт. – Сколько абонентов юрлиц, сколько магистральных линий...? Ведь эта информация есть и в ГРЧЦ «Суверенного интернета», а в ФСБ и подавно...»



В конце 2022 года был принят закон, по которому объекты КИИ могут штрафовать за предоставление неверных сведений в ФСТЭК и занижение степени категорирования, уточнил он. Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., за повторное нарушение штраф удваивается.



По требованиям 187-ФЗ, сети всех операторов связи относятся к объектам КИИ, но есть три категории по степени значимости. Сейчас операторы сами должны подавать заявки на присвоение определенной категории в ФСТЭК. При этом объект КИИ может вовсе не иметь категории. К самой высокой категории (первой) относятся операторы, которые имеют более 5 млн абонентов, а их сети выходят за пределы одного региона, к самой низкой (третьей) — операторы с клиентской базой от 50 тыс. до 1 млн и сетями в пределах одного города. Федеральные операторы МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 соответствуют первой категории, к которой предъявляются повышенные требования безопасности.