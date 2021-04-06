Эксперты запускают общественное обсуждение регулирования криптовалют

«РосКомСвобода», юридическая фирма Digital Rights Center и комиссия по блокчейн-технологиям и цифровой экономике при общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» запускают общественную кампанию с требованием не допустить принятия законов, существенно препятствующих обороту криптовалют и цифровых активов в России. Сбор предложений по сбалансированному регулированию отрасли будет проходить на платформе zakon.crypto.ru.

На сайте инициативы представлена петиция, адресованная Минфину, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и Комитету по финансовому рынку Госдумы. Её авторы просят государственные органы не допустить принятия законопроектов, которые, по их мнению, крайне негативно отразятся на криптоиндустрии в России, а также внести изменения в Федеральный закон 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах», чтобы привести его в соответствие со сложившимися практиками и интересами криптоиндустрии. Любой желающий может подписать петицию на портале Change.org.

Напомним, 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон регулирует отношения, связанные с выпуском, учётом и обращением цифровых финансовых активов, и устанавливает ряд важных определений: «цифровые финансовые активы» (ЦФА), «цифровые валюты» (подразумевается криптовалюта), «оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов» и «оператор обмена цифровых финансовых активов».

«На протяжении нескольких лет нам обещали, что в России будет создан крипторай для инвесторов и проектов, работающих в сфере распределенных технологий. Однако тот подход, который был выработан государством за последнее время, явно не устраивает ни отечественное профессиональное криптосообщество, ни глобальный криптобизнес, ни «простых» пользователей криптовалют, — рассказал глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян. — Закон в его нынешней редакции создает для участников рынка лишь обязанности, но не устанавливает для них никаких прав или льгот. Крипторынок уже ощущает явный перекос, и если законопроекты будут приняты в том виде, в котором нам их представили, то это ещё сильнее затормозит эту инновационную индустрию».

Эксперты перечислили основные недостатки текущего подхода законодателей к регулированию криптоиндустрии в России.

Такой подход недостаточно проработан с юридической точки зрения и порождает правовую неопределенность; а также не учитывает сложившуюся мировую практику и опыт регулирования криптоиндустрии в других юрисдикциях.

Судебная защита доступна владельцам цифровых валют только после декларирования, что представляет собой нарушение конституционного права на судебную защиту.

Цифровые валюты не могут быть использованы в качестве оплаты товаров, работы и услуг, что противоречит природе криптовалют как средства расчёта.

Рассматриваемые поправки в КоАП РФ предусматривают введение необоснованно больших штрафов за нарушения, связанные с оборотом цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Рассматриваемые поправки в УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет только за непредставление отчётности в налоговые органы Российской Федерации.

Порог обязательного декларирования операций с цифровыми валютами и подачи отчётности необоснованно низок.

Полное отсутствие каких-либо льгот, в том числе налоговых, для криптобизнеса.

«Мы не предлагаем критиковать законодателя — мы предлагаем наладить конструктивный диалог с государством, чтобы совместно выработать регулирование, которое устроит все звенья в цепочке «государство — граждане — бизнес». Инициатива, таким образом, направлена на достижение баланса всех сторон, без «перекосов» в ту или иную сторону, и смягчение регулирования для устойчивого развития криптоиндустрии в России. Мы полагаем, что она встретит понимание представителей власти, и вместе мы сможем изменить регулирование к лучшему», — пояснил партнёр юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк.

По его словам, авторы петиции планируют не останавливаться на одних изменениях законодательного регулирования. Они предлагают государству совместную работу по повышению финансовой грамотности граждан при работе с цифровыми активами и цифровыми валютами, что позволит не только предупреждать заметно участившиеся случаи мошенничества, но и принимать гражданам осознанные решения относительно использования цифровых валют.

«Создание общественной инициативы является важным шагом по созданию диалога между государством c одной стороны и российским блокчейн-сообществом, российскими и международными компаниями — c другой. Наша страна имеет безграничные возможности и уникальных специалистов. При существовании двустороннего диалога с государством это позволит стать России доминирующим лидером в блокчейн-сфере на долгие десятилетия, открывая для экономики России новые горизонты», — заявил председатель rомиссии по блокчейн-технологиям и цифровой экономике общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» Николай Гаджиев.

Четыре законопроекта, вводящие дополнительное регулирование, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме и/или проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития. Документы предлагают внесение изменений в Налоговый кодекс, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Административный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Для того чтобы разобраться, как теперь регулируется криптовалюта в России, ознакомьтесь с нашими карточками.