Блокировке подверглось около 3,5 тысяч «зеркал» сайтов СМИ-иноагентов

В пресс-службе Роскомнадзора сообщается, что было в данный момент заблокировано почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами. По данным ведомства, только у проектов «Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ—иностранных агентов) было заблокировано порядка 3 тыс. «зеркал». В Роскомнадзоре рассказали, что с момента выявления «зеркального» сайта до его блокировки проходит около трех часов. С какой даты или за какой промежуток времени приводится данная статистика, надзорное ведомство не уточняет.



«Заблокировано порядка 100 "зеркал" Русской службы BBC… 40 ресурсов немецкого правительственного СМИ Deutsche Welle (признано иностранным агентом). Также часто блокировались "зеркала" информационных ресурсов: "Медиазона" (признана иностранным агентом) — 127 раз, "Важные истории" (учредитель издания IStories fonds включен в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) — 56, "Бумага" — 41, "Агентство.Медиа" — 89, The Insider (признан иностранным агентом) — 25, Meduza (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) — 10»,— перечислили в ведомстве.



В пресс-службе добавили, что в среднем крупные «антироссийские ресурсы» создают новое «зеркало» раз в сутки. Как утверждает Роскомнадзор, для этого в основном используются хостинги, принадлежащие американским Cloudflare, Amazon или Google.



«Роскомсвобода» также заметила, что «зеркала» уже заблокированных сайтов вносятся в реестр запрещённой информации с завидным постоянством.

С момента введения в России военной цензуры только Генпрокуратурой на сервисе cloudfront.net было заблокировано 943 сайта, и «Неизвестным ведомством» – 1275. В ходе выборочной проверки мы обнаружили, что на нём в последнее заводят свои «зеркала» в основном проекты «Радио Свобода». Ранее этим сервисом для обхода блокировок пользовались и другие попавшие в бан издания.



Ещё один сервис, зеркала на котором блокируются в массовом порядке — appspot.com. Генпрокуратура отправила в реестр запрещённой информации 89 «зеркал» на нём, «Неизвестный госорган» — 106. Там размещает свои ресурсы DOXA, «Медиазона» и не только.



Особое внимание надзорные органы уделяют «Псковской губернии». Генпрокуратура и «Неизвестный госорган» на port0.org заблокировали 19 зеркал, на nethub.fi — 23.



Также постоянно отслеживаются «зеркала» питерской «Бумаги», которая использует и разные зеркальные сервисы, и разные вариации названий, например, paper-paper или paperpaper.