В Кремле сожалеют о решении Zoom ограничить работу в госучреждениях России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление и непонимание, почему сервис онлайн-конференций Zoom запретил своему российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку российским госучреждениям, госкомпаниям и вузам.

«Надо переходить на альтернативы. Они есть. Конечно, наших операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы. У нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса как Zoom», — сказал Песков.

Ранее сегодня в Минпросвещения заявили, что российские школы будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение, в том числе на систему «Сферум». Так там отреагировали на решение Zoom Video Communications.

«Допрыгались. Zoom больше не продаёт свои услуги российским государственным предприятиям. В первую очередь пострадают образовательные учреждения конечно», — пишет у себя в телеграм-канале директор по распространению технологий в компании «Яндекс» Григорий Бакунов.

В Минобрнауки же убеждают, что ограничение доступа к Zoom не приведет к негативным последствиям для вузов, поскольку в 2020 году ведомство приобрело лицензии на базе решений TrueConf. В Минцифры тем временем посчитали, что в России есть как минимум пять сервисов, которые могут стать альтернативой Zoom.

Напомним, накануне стало известно, что Zoom якобы запретил продавать свою лицензию российским властям и госкомпаниям.

Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям https://t.co/xf2jqPb8Jr — The Insider (@the_ins_ru) April 7, 2021

С 31 марта 2021 компания отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России. Компания идёт по следам Microsoft, которая отказалась от поставок софта в МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за риска санкций со стороны США, полагают эксперты.

Если Zoom ограничивает доступ госучреждений, не исключена его блокировка в России, заявил сенатор Александр Башкин. При этом, хотя актуальность видеоконференцсвязи весьма велика (особенно в пандемию), непосредственно Zoom российские госорганы в явном виде его лицензии приобретали редко. Это, к примеру, Аппарат совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве.

«Дорогие законодатели, так у нас же импортозамещение! Вы же сами сказали государственным структурам не пользоваться американским софтом. Зачем же теперь его блокировать? Раз он вам совсем не нужен?» — иронизирует главред It`s My City Дмитрий Колезев.

Также, по его сведениям, в Госдуме РФ мероприятия проходят в Zoom. «Получается такая яркая история про неудавшееся импортозамещение. Ну вот вроде бы что такого сложного (казалось бы обывателю) — сделать сервис видеосвязи в 2021 году... А вот поди ж ты сделай так, чтобы работало хорошо и всем было удобно. У Zoom получилось, у наших как-то не получается (И с Rutube будет так же)», — отмечает журналист.

В то же время организации, подпадающие под определение компаний с госучастием, приобретали Zoom достаточно активно. В частности, лицензии закупали аэропорт «Шереметьево», структуры «Газпрома» и ВТБ, отдельные музей и многочисленные вузы по всей стране.

Тем временем головной офис компании Zoom Video Communications в США отреагировал на новости, пообещав уточнить появившуюся информацию о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — подчеркнули в пресс-службе.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв предполагает три варианта действий со стороны Zoom в случае серьёзности угроз российского государства:

— отказ от любых контактов с российскими пользователями, что приведёт к тому, что никто в России не сможет пользоваться сервисом без VPN;

— отказ брать деньги за систему вообще у всех в России (так в 2014 году поступили Google, Go-Daddy на территории Крыма);

— отказ брать деньги за систему у конкретных потребителей, например, всех госструктур из России.

«Тут важно отметить, что это не РКН забанит Zoom. Это Zoom _может_ забанить РКН. Просто посидите, и помедитируйте над этой великой философской сентенцией», — резюмирует он.