Российские школы принуждают отказаться от Zoom в пользу «Сферума»

Российские школы получили предписание отказаться от американского сервиса видеоконференций Zoom в пользу отечественных аналогов, пишет CNews. Объясняется это «небезопасностью Zoom» как программы, созданной «иностранной компанией».

Как выяснило издание «Октагон», решение о переходе на российское ПО было принято ещё в сентябре текущего года, но родители к нему пока не готовы (они и сообщили о настоятельных просьбах к руководству школ «импортозаместиться»).

Издание также отметило, что учебные заведения вынуждают перейти на сервис «Сферум», разработкой которого занимаются «Ростелеком» и VK (ранее – Mail.ru Group).

В числе тех, кто оказался вынужден перейти на «Сферум», стали родители школьников Свердловской области. От администраций школ им начали поступать «убедительные просьбы» завести профиль в отечественном видеосервисе.

В Санкт-Петербурге «предложение» перейти на «Сферум» получили учителя различных школ, а также их ученики. Со слов преподавателя одной из школ северной столицы, пока что «Сферум» предложено использовать только для уроков информатики. «Но, если вновь уйдем на дистант, будем работать на этой площадке», – сообщил он «Октагону.

Вероятность того, что переход школ на «Сферум» все же будет осуществлен, существует, и немаленькая. «На данный момент это единственный ресурс, рекомендованный Министерством просвещения для проведения дистанционных уроков. В отличие от соцсетей, страницы образовательных учреждений, а также учеников, педагогов и родителей на платформе публично не доступны», – отметили представители комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга.



На то, что переход на «Сферум» состоится в обозримом будущем, указывает и тот факт, что в число ответственных за внедрение данного ПО входит российское Минпросвещения. Информация об этом есть в документах Правительства России.



Как пишет «Октагон», в России есть отдельный план «мероприятий по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли в России». Один из его пунктов включает «стимулирование перехода» российских школ на ПО отечественной разработки. Эти мероприятия должны были пройти до ноября 2021 г.



Школы должны были быть «простимулированы» к переход на российские мессенджеры, сервисы видеоконференций, операционные системы и офисное ПО. Одна из целей проекта – «обеспечение устойчивости образовательного процесса, осуществляемого в дистанционном формате», и «повышение популярности» отечественного софта.



Что именно относится к мерам по «стимулированию», неизвестно. Однако тот же документ содержит пункт по внедрению требований по «обязательному использованию российского программного обеспечения (мессенджеры и ВКС) при взаимодействии с учащимися и их родителями». Этот пункт должен быть реализован до февраля 2022 г. с целью «повышения спроса на отечественное ПО» и «создания единой коммуникационной среды в рамках образовательного процесса», отмечает CNews.



Судя по отзывам в магазинах приложений, пользователи не в восторге от «Сферум», но почему российским школам в качестве альтернативы Zoom навязывают именно его, не совсем понятно.





В России существует множество других сервисов для проведения видеоконференций. Например, в июле 2020 г. «Яндекс» заявил о запуске собственного сервиса видеоконференций «Телемост». В сентябре 2020 г. он получил крупномасштабное обновление.



Даже у самой VK есть собственный аналог Zoom. Он носит название «Видеозвонки Mail.ru» и работает с апреля 2020 г. Он с самого начала позиционировался именно как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.



В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.



В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.



Среди других отечественных ВКС-разработчиков отметим TrueConf. Основной продукт компании — программная система, которая состоит из ВКС-платформы и корпоративного мессенджера для удаленной работы.

Стоит заметить, что у Zoom правда не всё в порядке с безопасностью. Сервис уже не раз попадал в скандалы, связанные с утечками, хотя проблемы, по словам владельцев, были впоследствии решены.