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10 October 2023

Маркетплейсы обяжут показывать в поиске сначала «российскую полку»

Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований только российских изделий. Такой законопроект разработан депутатами Госдумы при поддержке Минпромторга и уже отправлен на согласование в Правительство.

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в Правительство.

Согласно этой инициативе, предлагается «подвинуть» иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития.

Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. Под определение первых попадут те, которые изготовлены на территории РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут «обеспечить, безусловно, первоочередное размещение предложений» о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор, уточнила автор в тексте документа.

По задумке автора новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года.

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