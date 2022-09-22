Палата представителей США приняла закон о запрете обхода санкций через криптовалюты

Члены Палаты представителей Грегори Микс и Майкл Маккол, состоящие в Комитете по иностранным делам, выпустили совместное заявление по случаю принятия в нижней палате Конгресса предложенного ими законопроекта за номером HR-7338, который называется «О прозрачности российской криптовалюты» (Russia Cryptocurrency Transparency Act):

«Неотложная необходимость лишить Владимира Путина средств для ведения незаконной <«спецоперации»> России в Украине, вновь высветила ту роль, которую криптовалюты потенциально могут играть в отмывании денег и обходе санкций. Хотя существуют легитимные и ценные случаи использования криптовалюты, некоторые цифровые активы могут использоваться, чтобы маскировать происхождение денежных транзакций и обеспечивать уклонение от санкций. Мы гордимся тем, что Палата представителей приняла закон «О прозрачности российской криптовалюты», который обеспечит необходимую прозрачность и информацию о такой практике, включая использование криптовалют в качестве наград в [специальных] программах Госдепартамента. Мы надеемся увидеть, что этот критически важный законодательный акт пройдет голосование в Сенате и будет подписан в действие Белым домом, чтобы обеспечить доступ к информации, которая может повлиять на внешнюю политику США, которая в настоящий момент адаптируется к постоянно меняющемуся ландшафту в сфере финансовых технологий».

На днях Палата представителей США поддержала законопроект Russia Cryptocurrency Transparency Act, призванный не допустить уклонения России от санкций с помощью криптовалют. В документе говорится о возрастающих рисках использования цифровых активов для обхода санкционных ограничений, наложенных на РФ и Беларусь со стороны Соединенных Штатов и других стран.

Как уточняет Forklog, закон обяжет Минфин и Госдепартамент США отчитаться перед Конгрессом по:

любым попыткам использования цифровых активов для обхода ограничений Россией и лицами, попавшими под санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину;

попыткам подсанкционных лиц использовать DeFi-сервисы, биржи, обменники или кошельки для осуществления транзакций;

оценке эффективности использования цифровых валют для соблюдения санкций и потенциальному влиянию распространения подобных активов на «интересы нацбезопасности США»;

противодействию правительства Соединенных Штатов уклонению от санкций.

Также власти США должны исследовать способы содействия экономическому развитию и оказанию гуманитарной помощи Украине, в том числе с использованием технологии блокчейн и криптовалют. Документ предполагает назначение специалиста, занимающегося вопросами цифровых валют в контексте санкций.

Кроме того, Госдепартамент должен отчитываться перед Конгрессом о выплатах вознаграждений в криптовалютах. Следующий этап — принятие законопроекта Сенатом.

Напомним, законопроект об установлении надзора за использованием криптовалют конгрессмены США представили в конце марта текущего года. В июле американские дипломаты призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи и майнеров страны, чтобы заставить их разорвать связи с Россией.