Совет Яровой

В Государственной думе был создан совет, который займется улучшением законодательства в сфере безопасности детей и формированием доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В состав нового органа вошли представители министерств, ведомств, школ и вузов, учреждений здравоохранения и НКО. По словам Яровой , положение о совете было утверждено председателем Думы Вячеславом Володиным.

Основная задача нового органа — это защита жизни и здоровья детей, обеспечение их информационной безопасности, создание единого образовательного пространства и воспитания, а также проведение профилактических мер против экстремизма и правонарушений в молодежной среде. Кроме того, совет будет принимать меры против вовлечения детей в преступную деятельность, искать пропавших несовершеннолетних, а также помогать реабилитироваться пострадавшим детям. Также совет займется вопросом качества детского питания в школах и защиты прав несовершеннолетний потребителей.

Кроме того, совещательный орган проанализирует и оценит действующие нормы законодательства и новые проекты в сфере безопасности несовершеннолетних, а также выработает предложения, чтобы усовершенствовать законы или законодательные инициативы.

Вице-спикер Думы рассказала, что список членов экспертного совета уже сформирован. В частности, в него вошли министр связи Николай Никифоров, заместители министров юстиции, здравоохранения, труда и соцразвития, культуры, образования, обороны и спорта, омбудсмен Анна Кузнецова, зампредседателя Следственного комитета РФ Александр Федоров и начальник бюро специальных технических мероприятий МВД Алексей Мошков. Также в работе примут участие член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов, представители ведущих вузов и медицинских учреждений, НКО в сфере развития и контроля интернета и мобильной связи.

В начале года Яровая инициировала принятие закона о так называемых «группах смерти», ради которого в обществе посредством СМИ была раздута настоящая истерия — по словам одиозного депутата, в 2016 году покончили с собой 720 несовершеннолетних, и пропаганда велась через интернет. Некоторые региональные СМИ подали эту информацию так, что якобы все 720 детей погибли из-за «групп смерти», и хотя данная информация неоднократно опровергалась и Министерством внутренних дел России, и ставилась под сомнение другими экспертами, закон всё же был в апреле текущего года принят, а этим летом — ещё и ужесточен.

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