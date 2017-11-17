Внедрение прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров признано вредным

В конце августа состоялось обсуждение экспертами совета группы «Связь и ИТ» при Правительстве РФ законопроекта о прокатных удостоверениях для интернет-сервисов. В сентябре эксперты при участии представителей Ростелекома, МТС, Вымпелкома, Яндекса, РАЭК, Мэйл.Ру, ОАО «КОМКОР», Ассоциации «Интернет-видео», а также независимых экспертов российского научного, технического и академического общества сформулировали свои пожелания авторам законопроекта и выслали его Министерству культуры РФ.

Согласно заключению экспертов,

1. демонстрация фильмов без прокатного удостоверения в интернете не повлечёт угрозы распространения на территории России запрещённой информации;

2. наличие в действующем законодательстве двух параллельных механизмов регулирования показа фильмов в интернете — избыточно. С учётом же действующих норм «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №87-ФЗ применение платного разрешительного механизма прокатных удостоверений — нецелесообразно;

3. вызывает сомнение целесообразность и исполнимость «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм» в толковании Минкультуры РФ, поскольку в интернете сейчас обращаются миллионы единиц контента, которые подпадают под определение фильма. Можно спрогнозировать тысячекратный рост числа заявок на получение прокатных удостоверений, что неминуемо вызовет перегрузку штатных специалистов министерства, замедлит процесс выдачи прокатных удостоверений и в итоге приведёт к параличу и коллапсу всей отрасли;

4. существуют следующие проблемы выдачи прокатных удостоверений для показа фильма с использованием технических средства, в том числе — интернета:

Вопреки неоднократным поручения, в том числе Президента РФ — снижать и ликвидировать административные барьеры, создаётся новый админбарьер для деятельности компаний, производящих и распространяющих аудиовизуальную продукцию в России,

Размер госпошлины за выдачу прокатного удостоверения составляет 3500 рублей за одно прокатное удостоверение, что в ряде случаев превышает объём выручки от реализации такого аудиовизуального произведения в интернете, что может губительно сказаться на деятельности участников рынка,

Создаются предпосылки к сокращению доступности легальной аудиовизуальной продукции гражданам РФ (увеличение стоимости доступа к такой продукции, сокращение ассортимента, невозможность реализации премьерных показов) и росту пиратства, что прямо противоречит сути института прокатных удостоверений,

Не проработал механизм исполнения Правил зарубежными компаниями, находящимися в вне российской юрисдикции, что может привести к неоправданному ущемлению и снижению конкурентоспособности российского бизнеса и может повлечь за собой крайне негативные последствия для кино, ТВ, интернет- и телеком-отраслей и цифровой экономики России в целом.

Эксперты также пришли к выводу, что документ необходимо доработать и ко второму чтению внести в него поправки в целях развития цифровой экономики и обеспечения единого подхода к правовому регулированию проката фильмов на территории РФ, а также во избежание неоправданного повышения нагрузки на предпринимателей, возможных ведомственных злоупотреблений, дублирования функций контроля деятельности аудиовизуальных сервисов в сети Интернет, обеспечения регулирования в сфере кинодистрибуции в сети Интернет по аналогии с показом фильмов по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению. Была дана рекомендация подготовить и внести Правительством РФ изменение в законопроект №243990-7 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры выдачи прокатного удостоверения) изменение следующего содержания:

«2) часть первую статьи 5.1 изложить в следующей редакции: «Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма на материальных носителях и (или) показа фильма в кинозале без прокатного удостоверения не допускается, за исключением показа фильма на проводимом на территории Российской Федерации кинофестивале, включающем конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность которого составляет не более десяти дней, при условии, что показ такого фильма на кинофестивале осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма».

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Из Министерства культуры эксперты получили поистине феерический ответ.

По мнению министерства, регулирование интернет-проката фильмов необходимо по той причине, что на сегодняшний день самым популярным и быстрым источником информации является интернет, а «распространение фильмов на оптических дисках сейчас практически не осуществляется». Интернет стал самым популярным способом просмотра фильмов, и наиболее активными пользователями Сети являются молодые люди, и «влияние на их мировоззрение, жизненные ценности и цели различного рода информации, размещаемой в интернете, сложно переоценить», утверждает Минкульт.

Далее министерство зачем-то апеллирует к национальной безопасности в области культуры, укрепление которой, согласно «Стратегии нацбезопасности РФ», утверждённой Президентом в декабре 2015 года, устанавливается посредством «принятия мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере и недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой и межнациональной нетерпимости».

«Перл», который хочется «отлить в граните», оформить в рамочку и повесить на стене в назидание потомкам, вообще не ассоциируется с Министерством культуры — его словно написали получившие профессиональную психологическую травму бывшие сотрудники силовых структур:

«Фильмы на русском языке либо на языках народов Российской Федерации (в т.ч. иностранные фильмы, переведённые на русский язык либо на языки народов Российской Федерации), размещаемые в Интернете, безусловно рассчитаны на российскую аудиторию и могут нести угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

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Напомним, речь идёт о законе, который вводит прокатные удостоверения для интернет-сервисов, а также кабельных и спутниковых каналов. Но министерство вполне серьёзно считает выдачу прокатных удостоверений адекватной «мерой по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

Также Минкультуры считает, что внесённые в Правила изменения позволят решить проблему с бесконтрольным распространением фильмов в интернете и очистят информационное пространство от содержащих недопустимую информацию фильмов.

При выдаче прокатного удостоверения специалисты Минкультуры России просматривают фильм в целях выявления в нём запрещённой к распространению на территории РФ информации, и не прошедший этот отбор фильм удостоверение не получит. Министерство обращает внимание также на то, что прокатное удостоверение на показ фильма не выдаётся ещё и в случаях, если лента содержит нецензурную брань — авторы письма подчёркивают, что это «является особенно актуальным для молодёжной аудитории — пользователей Интернета». Минкульт уверяет, что выдача прокатных удостоверения на показ фильмов в интернете способствует больше с «пиратством» и защите интересов правообладателей фильмов.

Чиновники считают, что с практической точки зрения у обладателей исключительных прав на фильм в связи с изменениями, внесёнными в Правила, не возникает, т.к. он может обратиться в Министерство культуры РФ для внесения всех способов использования фильма в ранее полученное прокатное удостоверение (без уплаты госпошлины), а в случае получения прокатных удостоверений на новые фильмы — указывать в заявлении о выдаче прокатного удостоверения сразу все способы использования фильма.

Также Минкульт обращает внимание, что федеральный закон №87-ФЗ регулирует деятельность не всех аудиовизуальных сервисов, а лишь тех, доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети «Интернет».

В связи с вышеизложенным, Минкультуры России считает нецелесообразным внесение поправок ко второму чтению в законопроект №243990-7.

Возникает ощущение, что чиновники Минкульта не совсем понимают суть интернета. Им, видимо, кажется, что Сеть — она как здание кинотеатра, куда можно пустить или не пустить по билету, как и киномеханика можно взять на работу, а можно уволить. Обоснование введения прокатных удостоверений в интересах защиты государства — это вообще отдельная тема, которой, по идее, должен заинтересоваться Минздрав.

В целом же документ, направленный Минкультом в ответ на претензии экспертного совета при Правительстве, характеризует сегодняшнее отношение заинтересованных лиц по власти к возможности вести диалог с отраслью и обществом в целом. Власти совершенно очевидным образом игнорируют попытки повлиять на их деятельность со стороны профессионального сообщества и учитывать недочёты, которыми переполнена вся их законотворческая деятельность. В итоге Россия получает один за другим вредные законы а-ля «пакет Яровой», с которыми потом сами же чиновники не знают, что делать.

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