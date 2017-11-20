Суд запретил продавать молоко через форум совместных покупок

Центральный районный суд Красноярска запретил продавать молоко подсобного хозяйства «Кусочек тайги» через интернет. Как следует из сообщения на официальном сайте краевого Роспотребнадзора, решение обратиться в суд было принято на основании «неоднократных обращений граждан о приобретении некачественной и опасной молочной продукции дистанционным способом». Свою продукцию личное подсобное хозяйство (ЛПХ) «Кусочек тайги» реализовывало через красноярский форум совместных покупок optwear.ru.

Как пояснили в ведомстве, молоко и молочная продукция изготавливалась непромышленным способом без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, на молоко отсутствовали необходимые документы. Существующее законодательство допускает продажу молочной продукции только на рынках после проведения всех необходимых проверок.

«При этом продавцы обязаны предъявить потребителям соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, довести до потребителей информацию о наименовании продукта, месте производства (об адресе), дате производства, а также о необходимости обязательного кипячения сырого молока, — сообщили в ведомстве. — Употребление в пищу молока и молочных продуктов, полученных от животных больных зооантропозными заболеваниями, опасно для жизни и здоровья граждан».

Предполагаем, что этот случай может стать прецедентным, и в скором времени с соответствующих сайтов начнут пропадать предложения о продаже фермерских продуктов вследствие отсутствия у того или иного хозяйства соответствующих документов. Владельцы сайтов вряд ли будут проверять правомерность блокировок — им легче будет удалять данную информацию с форумов в ручном режиме.

.



.

Читайте также:

Роспотребнадзор думает над блокировкой интернет-магазинов с «санкционкой»

🔓

Роспотребнадзор ради принятия закона «о торговых агрегаторах» пошёл на подлог документов

🔓

Прокуроры оградили россиян от санкционных колбас в интернете

.