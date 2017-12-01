Быть журналистом всё опасней: свобода слова упала до самого низкого уровня с 2006 года

«За последние десять лет свобода мнений и распространения информации упала до самого низкого уровня: журналистов преследуют, им угрожают как власти, так и криминальные структуры, их материалы подвергаются все более жесткой цензуре», — к такому неутешительному выводу пришла британская правозащитная организация Article 19.

Согласно докладу, опубликованному совместно с международным исследовательским проектом Varieties of Democracy (V-Dem), журналистика становится все более опасной профессией — 79 журналистов в прошлом году были убиты, 259 — отправлены в тюрьму. Правозащитниками была проанализирована ситуация в 172 странах мира в период с 2006 по 2016 год на основании 32 социальных и политических индикаторов, включая равенство социальных классов, уровень коррупции, цензуру в интернете, преследование журналистов и так далее.

Цензура в интернете также усилилась за десять лет, и значительная часть контента там «регулируется несколькими интернет-компаниями, чьи стандарты не отличаются прозрачностью». Правительства разных стран идут на беспрецедентные меры по подавлению голосов несогласных и акций протеста, в частности, некоммерческие организации включают в списки «иностранных агентов» со всеми вытекающими последствиями и ограничениями для их работы. В докладе отмечается:

«Мы живем во времена, когда правительства по всему миру отступают от обязательств по соблюдению прав человека. Свобода слова зачастую становится первой жертвой: цензура во имя национальной безопасности, новые законы для защиты нас от оскорблений и беспрецедентная слежка за нашим частным общением».

.

Наиболее значительные ухудшения со свободой слова и мнений за последние десять лет Article 19 отмечает в Турции, которую организация называет «самой большой тюрьмой для журналистов в мире». В числе стран, где «усилилось подавление политических оппонентов физическими методами» организация Article 19 называет Турцию, Бурунди, Таиланд и Россию. И в этих же странах, по данным доклада, все больше «подавляется гражданское общество».

В начале года Международная правозащитная группа Агора представила неправительственный доклад «Свобода интернета 2016: на военном положении». Как отмечают составители документа, юристы Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков, несмотря на колоссальный рост пользовательской аудитории интернета в России, а также в целом на развитие Рунета и упрощениях доступа в Сеть, эти процессы в 2016 году сопровождались пугающим ужесточением цензуры и сокращением свободы.

В 2016 году уровень насилия в отношении интернет-активистов и журналистов значительно вырос по сравнению с 2014- 2015 годами. Угрозам или нападениям в связи с сетевой активностью подверглись не менее 49 блогеров или сетевых журналистов. Нередко информация об определенных лицах, прежде всего, политических активистах, популярных блогерах и журналистах сознательно передается представителям неформальных силовых объединений или государственных медиа. В первом случае для проведения акций устрашения, во втором – съемки пропагандистских сюжетов.

В частности, в первой половине 2016 года после череды фактов нападений на журналистов издание fontanka.ru заподозрила структуры, связанные с ресторатором миллиардером-ресторатором Евгением Пригожиным в нападении на журналистов, блогеров и общественных деятелей и слежке за ними. Пригожина считают создателем так называемой «фабрики троллей», в отношении которой в США сейчас ведётся расследование — её подозревают в разжигании межрасовой и социальной розни, публикации фейковых новостей, а также попытке повлиять на выборы Президента Соединённых Штатов в 2016 году. Проверка в отношении Агентства интернет-исследований (так официально называется «фабрика троллей») проводится сейчас не только в США, но и в Соединённом королевстве — на предмет возможного влияния на референдум по выходу Великобритании из ЕС.

На днях «российские боты» даже попали в топ рейтинга персон, определивших мировые тренды 2017 года, по версии Bloomberg. Они оказались в одном разделе «политика» вместе с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и американскими сенаторами-республиканцами Сьюзен Коллинс и Лизой Мурковски, чьи голоса решили судьбу реформы здравоохранения Obamacare.

Естественно, вряд ли сыграет в положительном ключе недавно принятый закон №327-ФЗ, приравнивающий иностранные СМИ к «иностранным агентам», а также вводящий быструю блокировку сайтов организаций, признанных «нежелательными» на территории РФ. Эксперты рассматривают его как ещё один рычаг давления на независимые СМИ.

.

.

Читайте также:

За год в России произошло более 100 тысяч фактов нарушения прав и свобод в Рунете

🔓

«Агора» выпустила доклад «Россия под наблюдением — 2017»

🔓

Боты из России вошли в топ-50 влиятельных персон года по версии Bloomberg

🔓

Правительства расширяют тактику и способы ограничения свободы интернета, — Internet Monitor

🔓

Эксперты: Первые блокировки иностранных СМИ могут начаться уже со следующей недели

.