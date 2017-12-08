Совершенство блокировок от Роскомнадзора

Роскомнадзор совершенствует механизм взаимодействия с операторами связи с целью повышения оперативности блокирования противоправных ресурсов, сообщила пресс-служба ведомства. Новый алгоритм позволит сократить время с момента добавления какого-либо ресурса в реестр запрещенных сайтов до его внесения в системы фильтрации операторов связи, отмечается в сообщении ведомства.

«Новый механизм, — отмечает Роскомнадзор, — позволяет операторам еще до обновления всего массива данных в Реестре получать информацию только об IP-адресах, внесенных с момента последней выгрузки. Применение усовершенствованного алгоритма существенно сокращает время с момента добавления в Единый реестр запрещенного ресурса до его внесения в системы фильтрации операторов связи. Ускорению процесса способствует также использование упрощенного механизма получения IP-адресов через личный кабинет оператора связи без использования электронно-цифровой подписи, а также кардинальное сокращение объема выгружаемой из реестра информации».

Это новая система выгрузок с совершенно новым функционалом, комментирует глава хостинга DiPHOST Филипп Кулин инициативу Роксомнадзора. «Таким способом РКН думает ускорить незамедлительные блокировки, — говорит он, — в этом основная задача. Он [Роскомнадзор] считает, что это решает проблему реально существующей разницы между временем внесения в реестр и ограничением доступа. Дело в том, что операторы скачивают [выгрузку] не постоянно, а через какие-то промежутки времени, и если они скачали позже, чем их проверили на незамедлительные блокировки, операторы получают штраф. Кто-то РКН сообщил, что это из-за слишком большого реестра, и разницу можно качать быстрее, следовательно и применять, и это правда. Однако надо понимать, что речь идёт о выигрыше всего в несколько секунд. Распространение по фильтрам всё равно занимает больше времени — десятки секунд в самом оптимистическом случае, но ведь и это всё равно не 0. Соответственно, всё равно может получиться ситуация, когда оператора проверят раньше, чем он зафильтрует. Я считаю, что «нуля» не бывает, а значит все эти телодвижения — подогрев воздуха для пафосной видимости работы». Самым оптимальным решением сложившейся проблемы, считает Кулин, было бы другое регламентирование проверок, с учётом того, что операторам нужно время на обработку полученных данных.

Самым положительным в инициативе РКН хостер назвал изменение в работе личного кабинета — теперь «не нужно мучиться с цифровой подписью». Сейчас ситуация обстоит так: оператор делает специальный запрос, подписанный цифровой подписью, затем отсылает его Роскомнадзору. Только после проверки подписи ведомство отдаёт выгрузку. «По косвенным данным, — говорит Кулин, — это очень плохо работает. Операторы, можно сказать, «дидосят» РКН запросами, потому что те явно кэшируют данные о подписи. А если, к примеру, смотреть раз в 20 минут, происходит бардак. Поэтому логин-пароль немного избавляет от подобной головной боли и РКН, и операторов».

Роскомсвобода, в свою очередь, считает «отсутствие реестра запрещённых сайтов лучшим решением любой проблемы реестра запрещённых сайтов». Блокировки, как мы уже неоднократно писали, не дают ровно никакого положительного эффекта — во-первых, их легко обойти, во-вторых, после удаления информации о каком бы то ни было отрицательном явлении из интернета, само оно никуда не исчезает.

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