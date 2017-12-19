Суд решил не блокировать сервис BlaBlaCar

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу сервиса BlaBlaCar на решение Тимашевского районного суда Краснодарского края о признании запрещенными сведений о райдшеринге.

Напомним, в прокуратуру с жалобой на сервис совместных поездок обратилась некая ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения.

Кроме этого, по мнению прокурора, при организации поездок отсутствует контроль за техническим состоянием автомобилей, здоровьем водителей, режимом их работы и отдыха. В сентябре этого года Томашевский районный суд принял сторону прокуратуры, и если бы оно вступило в силу, то Роскомнадзор должен был бы заблокировать доступ к сервису по всей России.

Компания «Комьюто СА» (оператор сервиса BlaBlaCar в РФ) обжаловала решение суда первой инстанции в Краснодарском краевом суде. В ходе заседания апелляционной коллегии представитель прокуратуры края не поддержал позицию прокурора Тимашевского района.

Сервис BlaBlaCar был основан в 2006 г. во Франции, в России он работает с 2014 г. На интернет-платформе зарегистрированы более 12 млн человек.

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