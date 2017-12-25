Сноуден представил мобильное приложение против слежки

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден представил бета-релиз Android-приложения Haven. Оно использует датчики смартфона для объединения их в массив с целью отслеживания действий потенциальных злоумышленников и предотвращения слежки. Одновременно с этим программа активирует коммуникации пользователя через защищенные сетевые сервисы — Signal и Tor.

Announcing #Haven, a safe room that fits in your pocket. A free app released in beta today by @GuardianProject & @FreedomofPress. Easy download links via @GetHavenApp. https://t.co/oMuWLLaba2 — Edward Snowden (@Snowden) December 22, 2017

«Haven предназначен для людей, которые нуждаются в средствах защиты своего личного пространства и имущества без ущерба для их собственной частной жизни. Это Android-приложение, которое задействует на гаджете датчики, обеспечивающие контроль и защиту физического пространства. Haven превращает любой смартфон на Android в детектор, которые улавливает любые изменения движения, звука, вибрации и света, предупреждая о неожиданных гостях и нежелательных вторжениях», — говорится в описании приложения на Google Play.

По словам разработчиков, система безопасности может быть полезна журналистам и правозащитникам. Она позволяет получить сигнал тревоги, если в охраняемое пространство — например, гостиничный номер — тайно в отсутствие хозяина вторглись посторонние, чтобы произвести обыск, просмотреть содержимое электронных устройств.

Один из способов, которым предлагается использовать Haven: устанавливаете приложение на недорогой смартфон и оставляете его в том месте, где за вами могут следить (в офисе, гостинице, дома и т.п.) Как только смартфон зафиксирует какую-либо активность, например, шум или движение, он запишет звук, сделает видеозапись и отправит вам уведомление. Таким образом вы сможете понять, кому вы втайне интересны. В случае выявления подозрительной активности смартфон посылает зашифрованное сообщение на телефон владельца; с этого момента хозяин помещения сможет осуществлять удаленное наблюдение посредством службы Tor Onion. Отправка данных осуществляется по зашифрованному каналу через любимый мессенджер Сноудена Signal.

Приложение отслеживает изменения в окружающей среде, используя датчики в обычном смартфоне, находящемся в охраняемом помещении, — такие как фотокамера, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности, а также регистрирует попытку подключения через разъемы.

Сноуден надеется, что это приложение можно будет «развернуть» во многих других направлениях, моделируя всевозможные разные варианты угроз. В мобильных телефонах так много разных датчиков, что возможности их использования просто безграничны — в ходе своих исследований Сноуден часто задавался рядом неожиданных вопросов, например, может ли барометр в смартфоне обнаружить дверь в комнате. В настоящее время приложение работает в бета-версии. Создатели приложения призвали разработчиков и партнеров подключиться к проекту.

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