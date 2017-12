Сноуден представил мобильное приложение против слежки

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден представил бета-релиз Android-приложения Haven. Оно использует датчики смартфона для объединения их в массив с целью отслеживания действий потенциальных злоумышленников и предотвращения слежки. Одновременно с этим программа активирует коммуникации пользователя через защищенные сетевые сервисы — Signal и Tor.

Announcing #Haven, a safe room that fits in your pocket. A free app released in beta today by @GuardianProject & @FreedomofPress. Easy download links via @GetHavenApp. https://t.co/oMuWLLaba2

— Edward Snowden (@Snowden) December 22, 2017