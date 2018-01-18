Запущена бета-версия единого сайта для всех госведомств РФ

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило бета-версию единой платформы gov.ru (сейчас доступна по адресу gov.gosuslugi.ru), которая объединит все государственные сайты с контентом и сервисами, — эту информацию подтвердил замминистра связи Алексей Козырев.

Когда платформа заработает в полном режиме Козырев не уточнил.

«Gov.ru — единый навигатор по государственным сайтам. Он поможет решать связанные с государством задачи, получать поддержку, вести диалог с органами власти, строить и развивать бизнес», — сообщается на портале.

В настоящее время домен gov.ru принадлежит Федеральной службе охраны России (ФСО), но, по словам Козырева, Минкомсвязь ведет переговоры о его делегировании.

«Мы хотим, чтобы взаимодействие с государством было ориентировано на решение задач человека и заботу о нем, занимало минимум времени, не требовало специальных знаний и долгих поисков, — говорится в разделе «Цель проекта». — Мы планируем объединить все государственные сайты в единую экосистему, модель «одного окна», и разработать для них общие стандарты, сократив расходы на создание технических и дизайнерских решений. Создание одной точки входа в государственное web-пространство, повышение качества госсайтов, их унификация — все это будет способствовать улучшению пользовательского опыта. Мы верим, что люди должны минимально отвлекаться на решение вопросов с государством, поэтому им важно быстро ориентироваться на любом госсайте, находить необходимые сервисы и информацию. Государство должно стать помощником и партнером, который бережет ваше время, решает ваши задачи, оказывает поддержку и открыт для диалога».

Запуск обновленной версии Gov.ru — часть концепции единого дизайна и организации цифровой среды интернет-ресурсов органов госвласти, которую глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать в середине прошлого года. Документ разработали Минкомсвязь и эксперты на площадке «открытого правительства» под руководством Михаила Абызова. В нем отмечалось, что в России существует более 7 тыс. сайтов и порталов органов власти. При этом 76% граждан затрудняются ответить, на каком госсайте помогут решить их задачу. Поэтому авторы концепции предложили запустить обновленный портал gov.ru, который должен стать «единым окном» для общения людей с государством, а также перевести все существующие государственные сайты на общий дизайн, одинаковую организационную структуру, использование одних и тех же компонентов и т.д.

Согласно описанию, в перспективе пользователи смогут искать информацию на портале gov.ru, сделав голосовой запрос, введя текст в поисковой строке или выбрав интересующий их пункт в каталоге. Например, при помощи этого единого портала можно будет вызвать участкового, записаться на прием к врачу, заплатить налоги, сообщить о коррупции, застраховать дом или получить выписку из Пенсионного фонда. Кроме того, сайт будет извещать пользователей о штрафах и напоминать о выборах. Наконец, через него также можно будет проводить опросы.

С помощью единой платформы население может обратиться с интересующими их вопросами, получить актуальную и достоверную информацию от государства, а также найти необходимые услуги. На текущий момент портал содержит информацию о 21 министерстве, 62 ведомствах и 11 сайтах.

Разработкой новой версии gov.ru занимается компания «Ростелеком», которая также является оператором портала госуслуг. Ранее Козырев оценивал, что gov.ru потребует около 200 млн рублей инвестиций в год.

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