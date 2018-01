Представлена стабильная альфа Tor Browser 8.0

Tor Project в своём блоге представил релиз нового браузера — Tor Browser 8.0a1, который является первым альфа-релизом браузеров серии 8.0. В новую версию включены важные обновления безопасности для Firefox. Браузер 8.0a1 можно загрузить со страницы проекта Tor Browser Project или из папки с дистрибутивом. Кроме обновлений безопасности для Firefox в него были включены новая стабильная версия Tor (0.3.2.9), а также Torbutton и Tor Launcher, обновленные до той же версии, что была в Tor Browser 7.5.

Был добавлен новый ключ подписи для MAR-файлов в соответствии с планом по ежегодному ротированию одного из обновленных ключей подписи. Также разработчики включили патч, в создание которого внес значительный клад ffmancera, призванный обезопасить пользователей от уязвимости удаленного раскрытия информации об их программном обеспечении (т.н. Fingerprinting) через проверку процесса декодирования видео. До релиза Tor Brouser 8.0a1 пользователи получали видео в различных форматах в зависимости от хода процедуры декодирования.

Стоит отметить, что начиная с данной альфа-версии все пакеты были разработаны на одной из версий Debian. Ранее они были созданы на Ubuntu Precise. «Если вы заметили некоторые проблемы в Windows, сообщите нам об этом», — обращается Tor Project к своим пользователям.

Tor Browser 8.0a1, the first alpha release in the 8.0 series, is out now — we've included the new stable Tor + updated Torbutton and Tor Launcher to the same version shipped in Tor Browser 7.5 https://t.co/JsqnjZ5lTB

