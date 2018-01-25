Представлена стабильная альфа Tor Browser 8.0

Tor Project в своём блоге представил релиз нового браузера — Tor Browser 8.0a1, который является первым альфа-релизом браузеров серии 8.0. В новую версию включены важные обновления безопасности для Firefox. Браузер 8.0a1 можно загрузить со страницы проекта Tor Browser Project или из папки с дистрибутивом. Кроме обновлений безопасности для Firefox в него были включены новая стабильная версия Tor (0.3.2.9), а также Torbutton и Tor Launcher, обновленные до той же версии, что была в Tor Browser 7.5.

Был добавлен новый ключ подписи для MAR-файлов в соответствии с планом по ежегодному ротированию одного из обновленных ключей подписи. Также разработчики включили патч, в создание которого внес значительный клад ffmancera, призванный обезопасить пользователей от уязвимости удаленного раскрытия информации об их программном обеспечении (т.н. Fingerprinting) через проверку процесса декодирования видео. До релиза Tor Brouser 8.0a1 пользователи получали видео в различных форматах в зависимости от хода процедуры декодирования.

Стоит отметить, что начиная с данной альфа-версии все пакеты были разработаны на одной из версий Debian. Ранее они были созданы на Ubuntu Precise. «Если вы заметили некоторые проблемы в Windows, сообщите нам об этом», — обращается Tor Project к своим пользователям.

Tor Browser 8.0a1, the first alpha release in the 8.0 series, is out now — we've included the new stable Tor + updated Torbutton and Tor Launcher to the same version shipped in Tor Browser 7.5 https://t.co/JsqnjZ5lTB — The Tor Project (@torproject) January 24, 2018

На днях, после полугода разработки, был представлен релиз специализированного браузера Tor Browser 7.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 52. Браузер ориентирован на обеспечение анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP пользователя. Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяется fteproxy. Проведена большая работа по упрощению настройки методов обхода различных видов блокировки Tor. В меню выбора видов транспорта для обхода блокировки добавлены подсказки, позволяющие выбрать наиболее эффективный вариант для определённой страны.

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