Все российские книги будут оцифрованы

В Минкультуры РФ ставят перед собой цель оцифровать все книги, изданные на территории России. «В рамках создания национальной электронной библиотеки (НЭБ), мы поставили перед собой цель, она довольно амбициозна. Мы считаем, что должны получить в электронном виде все книги и иные прописные издания, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российской империи, СССР и современной России на любом языке. Такая работа ведется», — сообщил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов в ходе парламентских слушаний на тему «Цифровизация в сфере культуры, законодательство и правоприменительная практика».

Внезапно хорошие новости из Госдумы: https://t.co/wQD6YnD945 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) February 14, 2018

Замминистра также добавил, что в перспективе национальная электронная библиотека — это портал, где можно будет найти любое издание.

Другой целью он назвал создание единого российского электронного пространства знаний. «Цель более высокого уровня, одним из элементов которой является создание национальной библиотеки, это создание на базе НЭБа единого российского электронного пространства знаний. Тут информация будет не только книжная», — объяснил В.Аристархов. По его словам, в едином российском электронном пространстве знаний будет только достоверная информация, верифицированная специалистами и экспертами.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, в свою очередь, считает, что есть объективная необходимость обеспечить равные возможности доступа к культурным ценностям и благам для всех граждан России вне зависимости от места их проживания.

«Основные музеи, библиотеки и архивы находятся всё-таки в Москве и Санкт-Петербурге, а доступ к ним и их фондам имеет лишь незначительное число граждан большой страны. И если с классикой русской литературы вопрос, можно сказать, решён, так как все произведения, входящие в школьную программу, уже давно есть в цифровом виде, то с музейными экспозициями дела пока обстоят несколько хуже», — отметил Толстой.

Законодатель также добавил, что не все россияне в настоящее время имеют возможность доступа в Интернет. В качестве другого важного нюанса он назвал финансирование процесса оцифровки: на сегодняшний день музеи обязаны проводить её за счёт собственных средств.

.



.

Читайте также:

Все произведения братьев Стругацких официально выложены в свободный доступ

🔓

Путин выступил за широкий доступ к архивам, чтобы было меньше мифов

🔓

Экономическое исследование: удаление «пиратского» контента из Сети не повышает легальных продаж

🔓

«Команда 29» представила доклад о ситуации с доступом к информации в России

🔓

Copyright Week: насколько адекватна существующая система авторского права?

.