РосКомСвобода провела круглый стол о свободе слова в интернете

В Сахаровском центре в Москве состоялся круглый стол «Свобода слова в Сети и в жизни. Европейский и Российский опыт через призму Европейской конвенции о защите прав человека и гражданина», который проводили РосКомСвобода и Пиратская партия России, с участием исследователей в сфере свободы слова и свободы самовыражения, юристов, правозащитников, журналистов, гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций и интернет-экспертов. На круглом столе обсуждалось исследование «Первые шаги в понимании свободы выражения мнения онлайн и офлайн на основе действующего судебной практики Европейского суда по правам человека». Интернет значительно изменил нашу жизнь во многих сферах, включая способы доступа к информации и ее публикации. Но самое главное — он расширил сферу осуществления наших прав на свободу выражения мнения как путем предоставления доступа к различным источникам информации, так и путем значительной демократизации открытой публикации информации любого рода.

В последнее время российские пользователи, сетевые издательства и СМИ все больше испытывают давление в связи с размещением публикаций/постов, что серьезно влияет на свободу самовыражения в онлайн-пространстве. Так, согласно данным международной правозащитной группы «Агора» в 2017 было зафиксировано более 115 тысяч отдельных фактов ограничения свободы в интернете. Вместе с тем, согласно отчёту Human Rights Watch, по состоянию на середину 2017 года в России был зафиксирован большой рост приговоров за высказывания в интернете — количество осуждённых за посты в интернете увеличилось вдвое.

Не находя защиту в российских судах, так сильно слившихся воедино с правоохранительными органами, журналисты, блогеры и пользователи все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты своих прав. В этом контексте представляется важным изучение прецедентообразующих решений ЕСПЧ по вопросам свободы слова и самовыражения в Интернете, а также судьба решений против России и порядок их исполнений.

На круглом столе был представлен опыт ведущих российских правозащитников и юристов, занимающихся защитой прав на свободу информацию, свободу самовыражения и тайну частной жизни, а также представлено исследование европейских коллег по самым значимым кейсам ЕСПЧ касательно нарушения свободы выражения мнения онлайн и офлайн и других цифровых прав человека.

Данная тема представляется интересной не только для юристов, правозащитников, исследователей в сфере свободы слова и свободы самовыражения или для журналистов, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с реализацией этих прав, но и для простых граждан и интернет-пользователей.

«Все мы, пользователи Сети так или иначе участвуем в распространении информации в Интернете. И иногда бываем ущемлены в правах на свободу выражения мнения», — отмечают организаторы круглого стола.

В своём вступительном слове ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян обозначил круг правовых проблем, касающихся регулирования цифрового пространства, выделив такие как:

Проблемы с правоприменением статьи 8 Европейской Конвенции О защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ),

Ограничение информации,

Количество реальных сроков за преступления в цифровом пространстве.

Также был обозначен вопрос для всеобщей дискуссии — «Какие пути изменения правоприменительной практики по данным вопросам представляются на данный момент возможными?»

Представитель «Агоры», известный адвокат Дамир Гайнутдинов отметил, что рассмотрение дел в ЕСПЧ, касающиеся блокировок в интернете, продолжает увеличиваться: дела по статье 10 и 13 статье теперь частично пересекаются с блокировками сайтов. Кроме этого, Гайнутдинов упомянул судебную практику ЕСПЧ в связи с блокировкой сайтов:

«Харитонов против России»,

«Каспаров и остальные против России».

Адвокат также отметил интересную особенность, что в этих кейсах в качестве третьих лиц были привлечены многие правозащитные организации. На вопрос «Изменится ли позиция ЕСПЧ по блокировке сайтов?» он ответил: «Практика таких дел [в том числе были упомянуты «турецкие дела»] будет продолжаться, и ЕСПЧ примет это во внимание».

Кирилл Коротеев, представляющий правозащитный центр «Мемориал», рассказал о деле «Захаров против России», рекомендовав ознакомиться с решением. В своём выступлении Коротеев поставил под сомнение законность системы «COPM», так как эта система позволяет вести прослушку и получать доступ к переписке граждан, но при этом не существует специализированного органа, который бы контролировал соблюдение законодательства в части права на уважение частной и семейной жизни.

Отвечая на вопрос «Можно ли создать в РФ специальную площадку для имплементации решений ЕСПЧ?», правозащитник ответил: «Только Минюст несет ответственность за исполнение решений ЕСПЧ. Больше никаких движений в этом направлении нет».

От Общества защиты интернета (ОЗИ) выступил известный интернет-эксперт Михаил Климарёв. Он отметил, что внедрение программно-аппаратного комплекса «Ревизор» от Роскомнадзора в систему работы операторов связи мешает работе и экономике в целом. Также Климарёв выдвинул тезис, что «Пакет Яровой» не стоит реализовывать в полной мере, поскольку расходы для бизнеса могут быть непомерными.

Представитель Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова также коснулась вопроса блокировок, сообщив, что до 2010 года в ЕСПЧ в основном рассматривались дела связанные с нарушением статьи 10 ЕКПЧ, касающиеся клеветы в СМИ. Однако после 2010 года начало поступать больше жалоб о блокировке сайтов.

Николай Дмитрик (Park Media Consulting) предложил идею регулирования блокировок сайтов, которая заключается в том, что следует создать саморегулируемую организацию, куда могут войти крупные представители бизнеса (Google, Facebook, Yandex) и представители госорганов. Решение о блокировке будет приниматься этой организацией, а саму блокировку будет осуществлять государственный орган. Также можно создать определенную систему для регулирования баннерной рекламы в интернете.

Координатор направления международного сотрудничества общественной организации «РосКомСвобода», эксперт ассоциации «Открытая сеть» Александр Исавнин с идеей саморегулирования не согласен, и он поддерживает тезис Михаила Климарёва о том, что «пакет Яровой» влечёт за собой непомерные траты для бизнеса. Исавнин также выдвинул идею уменьшить юридическую ответственность для операторов связи.

Директор фонда «Образ будущего» Олег Козловский тоже не поддерживает такого саморегулирования, так как возникают вопросы:

Как можно создать идею саморегулирования интернета только лишь на национальном уровне? Государству будет это интересно только лишь для того, чтобы привлечь к сотрудничеству крупные компании и по факту осуществлять единоличный контроль дальше.



Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский привёл в пример законопроект в Германии, согласно которому государство может делегировать компании Facebook полномочия по признанию незаконным контента, за размещение которого предусмотрена уголовная ответственность.

Юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, в свою очередь, ставит под сомнение разумность решения государственных органов Германии. Кроме этого он внёс предложение подготовить проект документа для Генпрокуратуры РФ, который бы определял строгий порядок ограничения доступа к сайтам, чтобы избежать огромного количества неправомерных и неоднозначных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам со стороны региональных судов по инициативе местных подразделений прокуратур.

Полностью прочитать доклад «Первые шаги в понимании свободы выражения мнения онлайн и офлайн на основе действующего судебной практики Европейского суда по правам человека» можно тут.

Представители РосКомСвободы будут и дальше принимать участие в конференциях и круглых столах, посвящённых вопросам регулирования интернета, а также свободе слова в Сети. В частности, Александр Исавнин выступит 4 марта 2018 года в Москве на «Дне открытых данных». Open Data Day — это международный проект, организованный Фондом открытых знаний (Open Knowledge International) при поддержке различных международных организаций, среди которых ООН и Всемирный банк. В честь Дня открытых данных по всему миру проходят встречи, лекции и хакатоны, цель которых — продвигать концепцию открытости и доступности данных. Спикеры и участники мероприятий делятся своим опытом, идеями проектов и рассказывают о преимуществах применения открытых данных в различных сферах жизни.

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