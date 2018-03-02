02.03.2018
РосКомСвобода провела круглый стол о свободе слова в интернете
В Сахаровском центре прошла дискуссия о влиянии текущей российской и мировой политики на онлайн-права и возможность свободно высказывать собственное мнение

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В Сахаровском центре в Москве состоялся круглый стол «Свобода слова в Сети и в жизни. Европейский и Российский опыт через призму Европейской конвенции о защите прав человека и гражданина», который проводили РосКомСвобода и Пиратская партия России, с участием исследователей в сфере свободы слова и свободы самовыражения, юристов, правозащитников, журналистов, гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций и интернет-экспертов. На круглом столе обсуждалось исследование «Первые шаги в понимании свободы выражения мнения онлайн и офлайн на основе действующего судебной практики Европейского суда по правам человека». Интернет значительно изменил нашу жизнь во многих сферах, включая способы доступа к информации и ее публикации. Но самое главное — он расширил сферу осуществления наших прав на свободу выражения мнения как путем предоставления доступа к различным источникам информации, так и путем значительной демократизации открытой публикации информации любого рода.

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В последнее время российские пользователи, сетевые издательства и СМИ все больше испытывают давление в связи с размещением публикаций/постов, что серьезно влияет на свободу самовыражения в онлайн-пространстве. Так, согласно данным международной правозащитной группы «Агора» в 2017 было зафиксировано более 115 тысяч отдельных фактов ограничения свободы в интернете. Вместе с тем, согласно отчёту Human Rights Watch, по состоянию на середину 2017 года в России был зафиксирован большой рост приговоров за высказывания в интернете — количество осуждённых за посты в интернете увеличилось вдвое.

Не находя защиту в российских судах, так сильно слившихся воедино с правоохранительными органами, журналисты, блогеры и пользователи все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты своих прав. В этом контексте представляется важным изучение прецедентообразующих решений ЕСПЧ по вопросам свободы слова и самовыражения в Интернете, а также судьба решений против России и порядок их исполнений.

На круглом столе был представлен опыт ведущих российских правозащитников и юристов, занимающихся защитой прав на свободу информацию, свободу самовыражения и тайну частной жизни, а также представлено исследование европейских коллег по самым значимым кейсам ЕСПЧ касательно нарушения свободы выражения мнения онлайн и офлайн и других цифровых прав человека.

Данная тема представляется интересной не только для юристов, правозащитников, исследователей в сфере свободы слова и свободы самовыражения или для журналистов, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с реализацией этих прав, но и для простых граждан и интернет-пользователей.

«Все мы, пользователи Сети так или иначе участвуем в распространении информации в Интернете. И иногда бываем ущемлены в правах на свободу выражения мнения», — отмечают организаторы круглого стола.

В своём вступительном слове ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян обозначил круг правовых проблем, касающихся регулирования цифрового пространства, выделив такие как:

  • Проблемы с правоприменением статьи 8 Европейской Конвенции О защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ),
  • Ограничение информации,
  • Количество реальных сроков за преступления в цифровом пространстве.

Также был обозначен вопрос для всеобщей дискуссии — «Какие пути изменения правоприменительной практики по данным вопросам представляются на данный момент возможными?»

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Представитель «Агоры», известный адвокат Дамир Гайнутдинов отметил, что рассмотрение дел в ЕСПЧ, касающиеся блокировок в интернете, продолжает увеличиваться: дела по статье 10 и 13 статье теперь частично пересекаются с блокировками сайтов. Кроме этого, Гайнутдинов упомянул судебную практику ЕСПЧ в связи с блокировкой сайтов:

  • «Харитонов против России»,
  • «Каспаров и остальные против России».

Адвокат также отметил интересную особенность, что в этих кейсах в качестве третьих лиц были привлечены многие правозащитные организации. На вопрос «Изменится ли позиция ЕСПЧ по блокировке сайтов?» он ответил: «Практика таких дел [в том числе были упомянуты «турецкие дела»] будет продолжаться, и ЕСПЧ примет это во внимание».

Кирилл Коротеев, представляющий правозащитный центр «Мемориал», рассказал о деле «Захаров против России», рекомендовав ознакомиться с решением. В своём выступлении Коротеев поставил под сомнение законность системы «COPM», так как эта система позволяет вести прослушку и получать доступ к переписке граждан, но при этом не существует специализированного органа, который бы контролировал соблюдение законодательства в части права на уважение частной и семейной жизни.

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Отвечая на вопрос «Можно ли создать в РФ специальную площадку для имплементации решений ЕСПЧ?», правозащитник ответил: «Только Минюст несет ответственность за исполнение решений ЕСПЧ. Больше никаких движений в этом направлении нет».

От Общества защиты интернета (ОЗИ) выступил известный интернет-эксперт Михаил Климарёв. Он отметил, что внедрение программно-аппаратного комплекса «Ревизор» от Роскомнадзора в систему работы операторов связи мешает работе и экономике в целом. Также Климарёв выдвинул тезис, что «Пакет Яровой» не стоит реализовывать в полной мере, поскольку расходы для бизнеса могут быть непомерными.

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Представитель Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова также коснулась вопроса блокировок, сообщив, что до 2010 года в ЕСПЧ в основном рассматривались дела связанные с нарушением статьи 10 ЕКПЧ, касающиеся клеветы в СМИ. Однако после 2010 года начало поступать больше жалоб о блокировке сайтов.

Николай Дмитрик (Park Media Consulting) предложил идею регулирования блокировок сайтов, которая заключается в том, что следует создать саморегулируемую организацию, куда могут войти крупные представители бизнеса (Google, Facebook, Yandex) и представители госорганов. Решение о блокировке будет приниматься этой организацией, а саму блокировку будет осуществлять государственный орган. Также можно создать определенную систему для регулирования баннерной рекламы в интернете.

Координатор направления международного сотрудничества общественной организации «РосКомСвобода», эксперт ассоциации «Открытая сеть» Александр Исавнин с идеей саморегулирования не согласен, и он поддерживает тезис Михаила Климарёва о том, что «пакет Яровой» влечёт за собой непомерные траты для бизнеса. Исавнин также выдвинул идею уменьшить юридическую ответственность для операторов связи.

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Директор фонда «Образ будущего» Олег Козловский тоже не поддерживает такого саморегулирования, так как возникают вопросы:

    • Как можно создать идею саморегулирования интернета только лишь на национальном уровне?
    • Государству будет это интересно только лишь для того, чтобы привлечь к сотрудничеству крупные компании и по факту осуществлять единоличный контроль дальше.

 

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Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский привёл в пример законопроект в Германии, согласно которому государство может делегировать компании Facebook полномочия по признанию незаконным контента, за размещение которого предусмотрена уголовная ответственность.

Юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, в свою очередь, ставит под сомнение разумность решения государственных органов Германии. Кроме этого он внёс предложение подготовить проект документа для Генпрокуратуры РФ, который бы определял строгий порядок ограничения доступа к сайтам, чтобы избежать огромного количества неправомерных и неоднозначных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам со стороны региональных судов по инициативе местных подразделений прокуратур.

Полностью прочитать доклад «Первые шаги в понимании свободы выражения мнения онлайн и офлайн на основе действующего судебной практики Европейского суда по правам человека» можно тут.

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Представители РосКомСвободы будут и дальше принимать участие в конференциях и круглых столах, посвящённых вопросам регулирования интернета, а также свободе слова в Сети. В частности, Александр Исавнин выступит 4 марта 2018 года в Москве на «Дне открытых данных». Open Data Day — это международный проект, организованный Фондом открытых знаний (Open Knowledge International) при поддержке различных международных организаций, среди которых ООН и Всемирный банк. В честь Дня открытых данных по всему миру проходят встречи, лекции и хакатоны, цель которых — продвигать концепцию открытости и доступности данных. Спикеры и участники мероприятий делятся своим опытом, идеями проектов и рассказывают о преимуществах применения открытых данных в различных сферах жизни.

О ближайших мероприятиях с участием наших представителей мы проинформируем в пабликах РосКомСвободы в социальных сетях, а также выложим дополнительные материалы по ним, подписывайтесь на наши соцканалы, если еще нет.

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