Клименко призывает не бояться отключения от всемирного интернета и начать хранить данные в РФ

Россия технически готова к отключению от мировой Сети, считает советник Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко, и отключение страны от глобальной сети, если оно произойдет, не должно сказаться ни на жизни граждан, ни на работе критичных объектов инфраструктуры.

Россия сможет пережить отключение от интернета и продолжит успешно существовать в собственном сегменте Всемирной паутины, заявил он на днях:

«Если завтра наши [западные] коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо, нормально и эффективно, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция».

.

Советник Президента и ранее не раз подчёркивал, что на данный момент Россия наравне с США и Китаем является государством с полным интернет-циклом и технически готова к ситуациям, если Россию кто-то вдруг захочет отключить от всемирной Сети, хотя никаких предпосылок к этому не возникало, а специалисты подчёркивали сомнительность подобных предположений.

Для проверки готовности объектов к такому развитию событий даже проводились специальные учения, также отмечает он, которые показали, что в целом глобальных сбоев в российском сегменте Интернета не будет. «Возможны мелкие чрезвычайные происшествия. Но без глобальных рисков», — уверяет Клименко.

«Все персональные данные надо хранить здесь, в России. Понятно, что наверняка найдется какой-нибудь альтернативно одаренный банк, который этого не учтет и какое-то время будет испытывать трудности. Но главные проблемы системно решены, — заявляет Клименко. — Придется попрощаться с аккаунтом в Фейбсуке? Возможно, на сайте не будет видно картинки, в худшем случае будут потеряны данные, оставшиеся на западных хостингах, это уже вопрос бэкапов. Катастрофы точно не произойдет никакой».

Все, что находится внутри России, с большой долей вероятности будет работать, подчеркивает он.

«Но, понимаете, есть же известная цитата Лаврова, которую я не буду здесь приводить. Может найтись кто-то где-то, кто, скажем, захостит освещение города на Западе, хотя должен был разместить все в России. Мелкие ЧП, возможно, будут. Любая система характеризуется не ошибками, а реакцией на ошибку. Я не вижу каких-то глобальных рисков для внутренних историй», — сказал Клименко.

Возможное отключение от западной интернет-инфраструктуры не затронет пользователей отечественных программных продуктов, также считает советник Президента по вопросам интернета: «У нас те, кто пользуется «Яндексом», «Мэйлом» [Mail.Ru] и «Рамблером», вообще не заметят, что что-то произошло. Те, кто пользуется отечественными программными продуктами».

.



.

Читайте также:

Герман Клименко не может найти в Рунете наркотики и порно

🔓

Краудфандинговым площадкам предлагают пройти госаккредитацию

🔓

Клименко против создания в Крыму «пиратского оффшора»

.