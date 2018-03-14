Российские силовики планируют взламывать iPhone израильским ПО

Различные российские силовые управления закупают программы израильской компании Cellebrite, недавно объявившей о взломе последней модели iPhone. Как утверждает производитель, после обхода блокировки эти устройства позволяют скачивать информацию со смартфонов — фото, историю звонков, переписку, в том числе в популярном мессенджере Telegram.

Взломщикам не нужны специальные навыки — лишь физический доступ к устройству и время. Разблокировать удается как модели с операционной системой Android, так и iPhone. На взлом устаревших моделей уходят считанные секунды, некоторые более современные модели покоряются за несколько дней.

О том, что российские силовики заинтересовались данной техникой и ПО, стало известно из публикаций на сайте госзакупок.

В частности, управление Следственного комитета по Волгоградской области приобрело за 800 тысяч рублей комплекс UFED Touch2 для автономного съема информации, производимый Cellebrite. Управление МВД по Хабаровскому краю за 1,2 миллиона рублей закупало обновление программного обеспечения для исследования мобильных устройств UFED Touch.

В 2016 глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально подтвердил, что ведомство использует решения израильской компании. На своем сайте ведомство отчитывается, как удалось вычислить контрабандистов бразильской свинины в аннексированном Россией Крыму — для этого взломали три iPhone 5 подозреваемых.

Кроме того, оборудование Cellebrite приобретал Сбербанк. В пресс-службе банка заявили, что оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

«Проблема безопасности смартфонов Apple заключается в чипе Apple Secure Enclave, который отвечает за работу функций Touch ID и Face ID [разблокировки по отпечатку пальца и распознаванию лица], — говорит владелец telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко» Александр Литреев. — Этот чип хранит токены для расшифровки памяти телефона и, соответственно, получив доступ к этому чипу, можно перебором вычислить нужный код».

По словам Литреева, защитить переписку от потенциального взлома можно, устанавливая дополнительные защитные коды в приложениях. «В мессенджере Telegram, например, есть возможность установить дополнительный код на вход — в таком случае все чаты шифруются внутри смартфона и получить доступ к переписке невозможно», — отмечает он.

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