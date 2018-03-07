Самарские студенты сообщают о принуждении устанавливать приложение для слежки

В Самарской области студентов в вузах и техникумах убеждают установить на телефоны приложение, которое предполагает проставление отметки (чек-ина) пользователями. Как сообщили российским СМИ студенты Самарского университета, старосты групп получают настоятельные рекомендации из деканатов об установке приложения всеми учащимися.

«А по факту это лишь чекин для выборов, — выдвигается одно из предположений в Telegram-канале 2ch. — Студентов заставляют его ставить под угрозой отчисления, перевода на платную основу и всё вот это вот».

Согласно озвученной в официальных СМИ информации, «Точка роста» — мобильный студенческий навигатор по актуальным для студентов событиям и мероприятиям: «Проект призван объединить всех студентов Самарской области и рассказать им о возможностях, которые сегодня существуют в регионе для молодых людей. В приложении студенты смогут «зачекиниться» (отметиться) на мероприятиях, а самые активные группы получат призы. Проект будет реализовываться на протяжении длительного времени».

ТЫ СТАРОСТА ГРУППЫ В ВУЗЕ ИЛИ ССУЗЕ? 7 марта мы определим трех старост, которые первыми и в полном составе зарегистрировали студентов своих академических групп в мобильном приложении «Точка роста»!

Победители получат смарт-часы Samsung Gear или Apple Watch! #точкароста63 pic.twitter.com/eO4R6qAgDp — Tochka Rosta (@tochka163) March 2, 2018

Полученное старостой по электронной почте с официального адреса университетской кафедры послание гласит:

«По просьбе руководства университета нужно зарегистрироваться в приложении (на телефоне) «Точка роста». Вам, как старосте, необходимо первому зарегистрироваться и передать код всему курсу, чтобы и они ее прошли. Участвовать не нужно в мероприятиях, а зарегистрироваться в приложении — 2 минуты, многие после регистрации его удаляют сразу. Считайте, что крупно поможете университету, т. к. от этих цифр зависит его финансирование. C уважением, кафедра».

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По одной из версий, приложение необходимо для отслеживания, путем чек-инов, участия студентов в выборах и других мероприятиях. «Смысл не ясен, так как сказали, что это нужно для финансирования института, а по факту — реальные подозрения в какой-то афере», — рассказали студенты.

В Google Play уже появились отрицательные отзывы самарских студентов. «Заставили насильно зарегистрироваться в этом приложении!!!», — написал один из комментаторов. «Сказали отчислят, если не скачаю», — сообщил другой.

На форуме, где происходит обсуждение данной ситуации, относительно работы приложения высказываются самые разные версии, в частности: «[Приложение] лезет в корневую папку, устанавливает себя как троян, автоматически определяет твою геолокацию и находит твою папку с пассвордами».

Насколько все вышеуказанные предположения верны, судить сложно — видимо, с приложением должны поработать независимые эксперты, а саму ситуацию неплохо было бы прокомментировать руководителям самарских вузов.

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