Конституционный суд разрешил следователям читать переписку с гаджетов без решения суда

Конституционный суд (КС) РФ считает возможным чтение следователями переписки с телефонов, планшетов и компьютеров без соответствующего разрешения суда. В определении КС указано, что проведение осмотра и экспертизы информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения.

С жалобой в суд обратился Дмитрий Прозоровский, отбывающий наказание в виде лишения свободы. Заявитель оспаривал три статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ — «Основания производства осмотра» (статья 176 УПК), «Порядок производства осмотра» (статья 177 УПК) и «Порядок назначения судебной экспертизы» (статья 195 УПК).

В жалобе указано, что положения этих статей не соответствуют сразу шести статьям Конституции РФ, поскольку, по его утверждению, они нарушают право на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Прозоровский считает, что спорные статьи допускают возможность получения органом предварительного следствия информации о соединениях между абонентскими устройствами, текстов переписки, почтовых и иных сообщений в ходе производства осмотра и компьютерно-технических экспертиз изъятых абонентских устройств, без получения судебного решения.

Как следует из жалобы, при рассмотрении уголовного дела заявителя суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований его защиты о признании недопустимыми доказательствами протоколов осмотров электронных носителей информации, содержащих сведения о текстах сообщений. Суды мотивировали свой отказ отсутствием необходимости получения для такого осмотра судебного решения.

КС же в своём решении напомнил, что следователи осматривают предметы в целях обнаружения следов преступления или выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. По нормам УПК, осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного дела и на месте производства следственного действия. К исключительным относятся случаи, когда для осмотра требуется продолжительное время или его проведение на месте затруднено, — тогда подлежащие осмотру предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя, говорится в определении.

Причем, указывает КС, изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу, а в протоколе по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. Изъятые же вещи могут выступать предметом судебной экспертизы.

«Проведение осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Лица же, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ», — отмечает КС.

Таким образом, оспариваемые заявителем нормы не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права в указанном им аспекте, а потому его жалоба не отвечает критерию допустимости, считает суд. В связи с чем КС отказался принять жалобу к рассмотрению, данное определение является окончательным и обжалованию не подлежит.

«Давно сложилась практика, когда полиция, СКР или ФСБ приходит с постанволением об обыске либо обследовании помещений, — комментирует решение КС глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале. — В ходе этих оперативных или следственных дейстий изымаются носители инфомации, в том числе телефоны и компьютеры. Не будучи запароленными и зашифрованными, их содержимое становится доступно сотрудникам органов, включая частную переписку».

Исходя из этого, Чиков делает вывод, что обычные россияне не могут рассчитывать на защиту частной жизни в Конституционном суде РФ, «поэтому парольте гаджеты и шифруйте их содержимое».

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