Правительству предлагают разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств

В России продажи лекарств в интернете запрещены, и на данный момент в реестр запрещённых сайтов периодически попадают сайты интернет-аптек, которые блокируются российскими судами по запросу региональных прокуроров. К примеру, в разное время туда были внесены сайты aptekaberlin.сom (продажа лекарств из Германии, заблокирован решением Рузаевского районного суда №2-519/2017), pharmamart.ru (в данное время недоступен, попал под блокировку решением Калининского районного суда г. Чебоксары №2-4956/2016) и pharmalad.сom (доступ ограничивается решением Шахунского районного суда Нижегородской области № 2-300/2017):

reestr.rublacklist.net/rec/312555

reestr.rublacklist.net/rec/160252

reestr.rublacklist.net/rec/315206

В своих исках региональные прокуроры ссылались на запрет распространения в России лекарственных препаратов дистанционным способом без рецепта врача с доставкой или высылкой посредством почты, и это «фактически способствует совершению преступлений, правонарушений, что в свою очередь, приводит к нарушению интересов Российской Федерации, заключающиеся в единстве правовых и организационных основ противодействию преступности, борьбы с нею и может привести к нарушению прав и свобод неопределенного круга лиц, создает опасность для жизни и здоровья граждан».

Но Правительство РФ сейчас готово смягчить требования и разрешить реализацию в сети безрецептурных препаратов — соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» находятся в Госдуме и уже прошли первое чтение. При этом торговля рецептурными средствами по-прежнему останется под запретом.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что запрет надо снять и на рецептурные медикаменты — соответствующее письмо было направлено в аппарат вице-премьера Ольги Голодец.

В письме к вице-премьеру исполнительный директор АКИТ Артем Соколов отмечает, что как правило, к интернету граждане прибегают именно в поиске рецептурных препаратов. В Ассоциации подчеркивают, что база для будущего контроля за продажами рецептурных средств в интернете уже создана. Так, в настоящее время в ряде субъектов уже функционируют электронные рецепты: к поликлинике прикрепляются аптеки, и во всех организациях образуется единая система учета. Это позволяет врачам выписывать рецепты, которые аптеки «видят» у себя. «Очевидно, что контроль за обращением безрецептурных и рецептурных лекарственных препаратов в электронном виде может осуществляться значительно точнее и оперативнее, чем в бумажном», — считают в АКИТ.

Кроме того, с начала 2017 года стало обязательным использование в интернете онлайн-касс, что создало в России новый порядок фискализации операций в сети. В результате вся дистанционно продаваемая продукция стала подконтрольной. Более того с 1 января 2020 года все лекарственные препараты в обязательном порядке будут маркироваться, то есть в стране будет реализована информационная система отслеживания препаратов от производителя до прилавка.

В этой связи АКИТ предлагает правительству рассмотреть вопрос легализации дистанционной продажи рецептурных препаратов с 1 января 2020 года. При этом у покупающего подобные лекарства в сети обязательно должен быть электронный рецепт.

В аппарате вице-премьера Ольги Голодец подтвердили получение письма, заверив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В Минздраве на запрос журналистов не ответили. В Минпромторге отметили, что возможность реализации препаратов через интернет позволит удовлетворить существующий спрос населения на приобретение лекарств и увеличит обеспеченность граждан медикаментами в труднодоступных местах. Вместе с тем должен осуществляться контроль за соблюдением особых правил перевозки и хранением препаратов, отметили в ведомстве.

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Госдума готовится легализовать онлайн-аптеки

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Правительство одобрило законопроект по онлайн-продаже лекарств

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Правила продажи лекарств через интернет напишет Минздрав

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