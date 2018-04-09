09.04.2018
Чукотка инициировала борьбу с цифровым неравенством
Депутатами парламента Чукотского АО внесён в Госдуму законопроект, который расширяет возможности использования населением Крайнего Севера универсальных услуг связи через спутниковые системы

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Очевидно, проблема «цифрового неравенства» для Крайнего Севера, несмотря на прилагаемые властями усилия, пока до сих пор не является решённой. Депутаты думы Чукотского автономного округа внесли в Госдуму законопроект, который направлен на частичное решение данной проблемы в их регионе. Законопроект №435390-7 «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «О связи»», как указано в пояснительной записке, «подготовлен в целях создания надлежащих правовых условий для качественного бесперебойного обеспечения доступом к информационно коммуникационным сетям «Интернет» жителям населенных пунктов, расположенным в районах Крайнего Севера, где доступ к информационно коммуникационным сетям «Интернет» осуществляется исключительно с использованием космических аппаратов».

«Своевременный и качественный доступ к информационно-телекоммуникационным сетям «Интернет» обеспечивает повышение качества развития сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, а также равный с потребителями центральных районов страны доступ к услугам сети «Интернет». Развитие телемедицины является важнейшим фактором повышения качества медицинских услуг, оказываемых в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Крайнего Севера. Значительные затраты на использование спутниковых систем связи и спутниковых сетей связи, — отмечают чукотские парламентарии, — не позволяют в полной мере обеспечить качественный доступ к информационно телекоммуникационным сетям «Интернет» как физических лиц — частных пользователей, так и юридических лиц — при использовании доступа к единым информационным системам».

Депутаты думы Чукотского автономного округа предлагают вписать в статью 57 Федерального закона от 7 июля 2003 года No 126-ФЗ «О связи» обязанность для операторов универсальных услуг связи предоставлять услуги интернета в пунктах районов Крайнего Севера с помощью спутниковых систем, если там отсутствует оптико-волоконная и другая наземная связь.

Напомним, ранее сам глава Минкомсвязи Николай Никифоров сам подтверждал, что на Чукотке есть определённые проблемы с качественным интернетом:

Поэтому проводимая Илоном Маском и его конкурентами политика «глобальной интернетизации», особенно для труднодоступных мест, может в данном случае оказаться как нельзя кстати.

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