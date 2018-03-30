SpaceX получила разрешение властей США на запуск спутникового интернета

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку аэрокосмической компании SpaceX на запуск небольших спутников, предназначенных для обеспечения доступа к интернету в Соединенных Штатах и по всему миру. Согласно представленным материалам, SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов.

FCC authorizes SpaceX to provide broadband services via satellite. Details here: https://t.co/sH4ZaFqlIn — The FCC (@FCC) March 29, 2018

В документе Федеральной комиссии говорится: «SpaceX должна запустить 50 процентов от максимального числа указанных станций, поместив их на обговоренных орбитах. Управление этими станциями должно начаться не позднее 29 марта 2024 года».

Как отметили в FCC, комиссия впервые выдала разрешение на создание подобной спутниковой группировки, но за последний год компании OneWeb, Space Norway и Telesat получили разрешения доступ к рынку США для предоставления услуг широкополосной связи с использованием спутников.

В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.

Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), операционный директор SpaceX, поделилась реакцией на последние известия с профильными зарубежными СМИ: «Мы благодарны Комиссии по связи за то, что она одобрила нашу программу. Несмотря на то что нам еще многое предстоит сделать, это важный шаг на пути к созданию спутниковой сети следующего поколения, которая поможет сделать глобальную сеть доступной и надежной широкополосной связью по всему земному шару. Особенно это касается тех регионов, где еще нет интернета».

Statement from @SpaceX President and COO Gwynne Shotwell to @CNBC: "This is an important step toward SpaceX building a next-generation satellite network that can link the globe with reliable and affordable broadband service." pic.twitter.com/C5WqHtaNT2 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 29, 2018

Напомним, в феврале этого года один из главных конкурентов проекта SpaceX, компания OneWeb осталась без российских частот. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась их выделять, поскольку данные частоты могут потребоваться для российской группировки арктических спутников.

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