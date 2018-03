SpaceX получила разрешение властей США на запуск спутникового интернета

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку аэрокосмической компании SpaceX на запуск небольших спутников, предназначенных для обеспечения доступа к интернету в Соединенных Штатах и по всему миру. Согласно представленным материалам, SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов.

FCC authorizes SpaceX to provide broadband services via satellite. Details here: https://t.co/sH4ZaFqlIn

В документе Федеральной комиссии говорится: «SpaceX должна запустить 50 процентов от максимального числа указанных станций, поместив их на обговоренных орбитах. Управление этими станциями должно начаться не позднее 29 марта 2024 года».

Как отметили в FCC, комиссия впервые выдала разрешение на создание подобной спутниковой группировки, но за последний год компании OneWeb, Space Norway и Telesat получили разрешения доступ к рынку США для предоставления услуг широкополосной связи с использованием спутников.

В конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.

Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), операционный директор SpaceX, поделилась реакцией на последние известия с профильными зарубежными СМИ: «Мы благодарны Комиссии по связи за то, что она одобрила нашу программу. Несмотря на то что нам еще многое предстоит сделать, это важный шаг на пути к созданию спутниковой сети следующего поколения, которая поможет сделать глобальную сеть доступной и надежной широкополосной связью по всему земному шару. Особенно это касается тех регионов, где еще нет интернета».

Statement from @SpaceX President and COO Gwynne Shotwell to @CNBC:

"This is an important step toward SpaceX building a next-generation satellite network that can link the globe with reliable and affordable broadband service." pic.twitter.com/C5WqHtaNT2

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 29, 2018