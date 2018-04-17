17.04.2018
«Эхо Москвы» могут оштрафовать за видеоролик с нецензурной бранью в блоге Собчак
В публикации содержится ссылка на видео встречи Собчак в качестве кандидата в президенты с жителями Грозного, где один из участников встречи использует нецензурные выражения в адрес Ксении

EHCO obvinili v narushenii zakona o SMI

Главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского вызвали в суд из-за опубликованного на «Эхе» блога Ксении Собчак, в котором содержится гиперссылка на видео с матом. По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, речь идет о размещённой в конце января текущего года записи в блоге Собчак. Она называется «Я совсем не обижена, я все понимаю. Я точно знаю, что чеченский народ другой» — в ней Собчак рассказывает о своей поездке в Грозный.

В публикации содержится гиперссылка на видеоролик, в котором демонстрируется встреча Собчак в качестве кандидата в президенты с жителями Грозного. Один из участников встречи использует нецензурные выражения в адрес Собчак. Сам видеоролик с оскорблениями в адрес Собчак размещен на YouTube.

«Истец — Роскомнадзор. Я думаю, что теперь у него помимо Telegram появляется второй фронт. Речь идет о том, что был опубликован блог, который принадлежит Ксении Собчак — это ее авторское право. Но, замечу я, что это ее авторский блог и что на сайте «Эха Москвы» нецензурщины нет», — сказал Венедиктов.

Он заявил, что сотрудники «Эха» категорически не согласны с обвинениями в адрес компании.

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