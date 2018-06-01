Операторы предложили вывести интернет вещей из-под «закона о сим-картах»

Операторы связи попросили освободить корпоративных клиентов от обязательной проверки данных пользователей устройств интернета вещей, иначе могут возникнуть сложности в их работе.

1 июня вступают в силу поправки в закон «О связи», призванные ограничить незаконный оборот сим-карт. Для этого сотовые операторы должны проверять фамилии, имена и отчества, а также даты рождения пользователей корпоративных услуг связи. Подзаконные акты, уточняющие порядок работы закона, пока не внесены в правительство, но операторы уже готовы его исполнять. При этом Вымпелком и МегаФон предвидят проблемы с устройствами интернета вещей и автомобилями, оборудованными ГЛОНАСС, которые сложно идентифицировать в рамках закона.

Операторам будет необходимо проверять достоверность сведений о пользователях SIM-карт, включая паспортные данные, и только после этого предоставлять услуги связи. Проверять необходимо данные как физических, так и юридических лиц. Если не удаётся подтвердить личность реального пользователя SIM-карты, оператор должен её заблокировать.

Но, несмотря на готовность исполнять требования закона с учётом особенностей и сроков работы государственных информационных систем, через которые они могут проверять сведения об абонентах, есть определенные сложности, о которых рассказал журналистам представитель Мегафона:

«По действующим требованиям корпоративный клиент оператора связи должен предоставлять оператору заверенный список фактических пользователей SIM-карт с указанием фамилии, имени и отчества. Но реализация такой обязанности в случае с SIM-картой, используемой в M2M-устройстве, вызывает вопросы».

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Подзаконные акты, уточняющие сроки, в которые корпоративные абоненты должны предоставлять данные о реальных пользователях SIM-карт, и порядок приостановки оказания услуг связи, пока не внесены в правительство. Но, несмотря не отсутствие подзаконных актов, обязанность проверки данных с операторов никто не снимал, сообщил журналистам источник в отрасли.

Законопроект был внесен в Госдуму весной 2017 года, а принят в конце июля (№ 245-ФЗ). Документ вводит понятие «идентификационный модуль» (SIM-карта). Также в законе предусмотрен «ряд мер, направленных на обеспечение идентификации пользователей». На абонентов (физические и юридические лица) «возлагается обязанность предоставлять оператору связи сведения о пользователях услугами, при этом операторы обязаны проверять достоверность таких сведений различными способами. В случае неподтверждения достоверности сведений предусмотрено приостановление оказания услуг».

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