Копирайт-цензура задавит Европу

Проект Директивы об авторском праве ЕС будет вынесен на голосование в Комитете по правовым вопросам 20 июня, и на голосование в Европарламенте — либо в начале июля, либо в конце сентября. Эксперты сходятся во мнении: Директива не только не решает давние проблемы европейского регулирования авторских и смежных прав, но и ставит под угрозу функционирование самого интернета. При этом, по сообщению Джулии Реда, члена Европарламента от Пиратской партии Германии, проект имеет все шансы получить большинство голосов на голосовании в Комитете.

Директива может навязать интернет-платформам обязанность фильтрации загрузки (ст. 13) и ввести налог на ссылки в пользу издателей новостей (ст. 11).

Согласно статье 13 проекта Директивы, сайты, которые позволяют пользователям публиковать контент, защищённый авторским правом, должны будут сопоставлять публикации пользователей с некой базой произведений, защищённых авторским правом. Это потребует от сайтов затрат на технологии сопоставления публикаций пользователей с базой данных, а также на реализацию процесса, позволяющего правообладателям обновлять базу защищённых произведений новыми работами. Это может создать следующие проблемы:

Во-первых, алгоритмы сопоставления несовершенны. Например, система идентификации контента YouTube часто неправильно помечает законно опубликованные работы, но по-прежнему вызывает негатив медиа-компаний за пропущенные нарушения.

Во-вторых, это ударит по пользователям, размещающим контент на законных основаниях. Например, клип из ночного клуба может включать музыку, защищенную авторскими правами, в фоновом режиме, или пользователь, одетый в футболку с изображением обложки альбома любимой группы на фото в своем профиле Tinder, могут вызвать автоматическое срабатывание «цензурной машины».

В-третьих, статья 13 предполагает наказание для сайта, который не блокирует нарушение авторских прав, но он не предполагает каких-либо мер при злоупотреблении правом. Нет штрафов за ложное предъявление прав на чужую работу, и следовательно, кто-то может безнаказанно загрузить контент Википедии в систему фильтров и заявить своё право на него в Twitter, Facebook и WordPress, и всем пользователя будет запрещено цитировать Википедию на любом из этих сервисов, пока они не разберутся с ложным заявлением.

В-четвертых, не предусмотрена защита пользователя при ложном срабатывании на его контент «цензурной машины». Единственный вариант — это возражение в адрес платформы, подкреплённое надеждой, что платформа встанет на сторону пользователя. Если это не сработает, пользователю поможет только обращение в суд.

В-пятых, это угрожает существованию таких ресурсов как Википедия, и может потребовать от ресурса отфильтровать материалы не только в энциклопедии, но и в проектах-сателлитах, например, в Викискладе. Разработчики статьи 13 пытались вырезать Википедию из правила, ограничив исключение «некоммерческой деятельностью», но каждый файл Википедии лицензируется для коммерческого использования. Одновременно с этим, серьёзная проблема у Википедии может возникнуть и со ссылками на внешние ресурсы: после того, как статья 13 станет законом, любая информация, размещённая в ЕС, может исчезнуть, а ссылки на американские зеркала могут стать нарушающими.

Согласно статье 11, будет введён «налог на ссылки», специальный сбор, взимаемый с веб-сайтов в пользу издателей новостных материалов в обмен на право использования коротких фрагментов цитируемого текста как части ссылки к оригинальной новостной статье. При этом каждое государство-член ЕС получит право самостоятельно определять правила отнесения цитируемых фрагментов к существенным, то есть попадающим под действие «налога на ссылки». Это означает 28 вариантов регулирования. Такой исход не только противоречит идее европейского единого цифрового рынка, но и вынудит международные интернет-платформы искать решения, обеспечивающие требования самого сурового из возможных вариантов. Также остаётся открытым вопрос, будут ли затронуты простые ссылки, потому что они почти всегда содержат название связанной страницы, и не очевидно, что это не будет повсеместно попадать под действие «налога на ссылки».

.

A vote in @Europarl_EN on June 20-21 will determine the future of the Internet.

Make your voice heard — tell these MEPs to use their votes to delete the #LinkTax (Article 11) & #CensorshipMachines (Article 13): https://t.co/FjD6ahqhAJ #SaveYourInternet pic.twitter.com/kuT3hhlnXE — OpenMedia (@OpenMediaOrg) June 12, 2018

.

Ранее «налоги на ссылки» были опробованы в Испании и Германии, и потерпели неудачу. Единственной страной, которая могла бы успешно применить идею, является Китай, поскольку там контроль над соблюдением авторских прав стали частью национального инструментария для контроля публичного дискурса.

Одиннадцать стран ЕС поддерживают тезисы статьи 11 в текущей редакции, восемь – предлагают ещё более ужесточить «налог на ссылки». Двадцать стран согласны с положениями статьи 13, и пять стран считают их слишком мягкими.

Статьи 13 и 11 плохо продуманы, плохо подготовлены, неработоспособны и опасны. Крупные издательские корпорации требуют этих законов, надеясь получить дополнительную прибыль и больше контроля над Интернетом, мысля категориями эпохи Гутенберга. «Цензурные машины» необходимы для защиты европейского культурного достояния от эксплуатации иностранными интернет-платформами, а «налогу на ссылки» предназначено в одиночку «спасти журналистику». Эти проблемы реальны, но по мнению независимых экспертов, положения статей 11 и 13 принесут больше вреда, чем пользы, причинят ущерб свободе выражения мнений и повредят независимым и небольшим издателям, стартапам.

.

Pay attention, #Europe ! This is the projected outcome for the vote on Articles 11 & 13 next week! If your MEP happens to be one of the 13 expected to vote YES on #CensorshipMachines , talk to them NOW!#deletearticle13 #SaveTheInternet pic.twitter.com/wcCQwDStp2 — Jamie Foxworthy (@Jamie_Foxworthy) June 13, 2018

.

Кроме того, возникают опасения, что сторонники данных законодательных новелл ведут нечестную игру. Так, полтора года назад инициатор проекта Гюнтер Оттингер призвал издателей убедить своих журналистов прекратить критиковать его (немецкий, есть английские субтитры). В прессе появлялись публикации о лоббировании проекта крупными издателями, например, немецким издателем Axel Springer. «Независимые доказательства игнорируются» — заявили в открытом письме эксперты ведущих европейских исследовательских центров. В Европарламенте академические доказательства были сдержаны или «размыты».

.

The vote on #copyright #CensorshipMachines #LinkTax will take place on 20 June at 10am, according to the agenda just sent to @EP_Legal committee members! Less than 8 days to #SaveYourInternet! pic.twitter.com/j1kkjvcxGx — Julia Reda (@Senficon) June 12, 2018

.

Материал подготовила Евгения Хотовицкая,

специально для РосКомСвободы

.



.

Читайте также:

Интернет-мемы и ремиксы могут исчезнуть из-за новых копирайт-ограничений

🔓

Copyright Week: насколько адекватна существующая система авторского права?

🔓

Евросоюз готов создать собственный список пиратских ресурсов

🔓

Научное исследование: пиратство может увеличить продажи музыки

🔓

«Налог на ссылки» и фильтрация загрузок: закон об авторском праве меняется к худшему в Европе

.