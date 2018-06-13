13.06.2018
Путин остался без советов Клименко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Германа Клименко от должности советника по вопросам интернета

Putin uvolil Klimenko

Сегодня на официальном сайте Кремля появилось сообщение:

«Герман Клименко освобождён от должности советника Президента».

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«Президент подписал Указ «О Клименко Г.С.».», — также уточняется там.

Сам Герман Сергеевич, по его словам, узнал о своем увольнении из интернета. «Я пока точно так же смотрю указы, как и вы. Ничего не могу сказать», — сказал он.

13 июня Владимир Путин подписал ряд указов о назначениях в администрации президента России. Большинство чиновников сохранили свои посты.

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