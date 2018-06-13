Путин остался без советов Клименко

Сегодня на официальном сайте Кремля появилось сообщение:
«Герман Клименко освобождён от должности советника Президента».
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«Президент подписал Указ «О Клименко Г.С.».», — также уточняется там.
Сам Герман Сергеевич, по его словам, узнал о своем увольнении из интернета. «Я пока точно так же смотрю указы, как и вы. Ничего не могу сказать», — сказал он.
Реакция Клименко на увольнение с поста советника по вопросам интернета.
Сказал, что завтра напишет нам много умных слов, а пока вот pic.twitter.com/QQVMH2PaTu
— Телеканал Дождь (@tvrain) June 13, 2018
13 июня Владимир Путин подписал ряд указов о назначениях в администрации президента России. Большинство чиновников сохранили свои посты.
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