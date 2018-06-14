Роскомнадзор споткнулся о «пипец»

В Биробиджане территориальный отдел Роскомнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проиграл суд с интернет-изданием «Набат», которому надзорное ведомство предъявило претензии за слово «пипец». На сайте издания сообщается:

«Сегодня завершился, пожалуй, один из самых курьёзных процессов последнего времени. Доблестные труженики территориального отдела Роскомнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО ещё в декабре 2017 года попытались привлечь главного редактора интернет-газеты «Набат» Владимира Сахаровского к административной ответственности за размещение ролика, в котором содержалось слово «пипец». Полгода длился суд, было проведено две экспертизы, и, наконец, сегодня судья Светлана Умникова прекратила производство по делу в связи с отсутствием в действиях редактора нашей газеты события административного правонарушения».

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В декабре прошлого года «Набат» разместил материал о конфликте между директором биробиджанского спорткомплекса «Союз» Евгением Нежинским и предпринимателем Дмитрием Полукеевым. Драка случилась из-за разлива канализационных вод во внутреннем дворике спорткомплекса, в результате чего полы некоторых гаражей затопило нечистотами. Для наглядности в статье был приведен видеоролик с места потопа, в конце записи ее автор эмоционально восклицает: «Это пипец!».

В Роскомнадзоре из-за этого слова составили протокол об административном правонарушении на Сахаровского за опубликование видеоматериала, содержащего ненормативную лексику. Сотрудники ведомства сочли, что слово «пипец» обозначает в грубой форме женский половой орган.

Судья Светлана Умникова такого значения слова в ролике не увидела, но назначила фоноскопическую и фонолингвистическую экспертизы. Сотрудники отдела фоноскопических экспертиз Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю более двух месяцев тщательно исследовали предоставленный Роскомнадзором видеоролик.

В итоге эксперты пришли к выводу, что слово «пипец», произнесенное автором видеоролика в конце своего монолога, не является обсценным, а является эвфемизмом. «Из словаря установлено следующие значение слова «пипец»: «Конец, печальный итог», — цитирует газета заключение экспертизы.

Наконец, 14 июня суд вынес решение о прекращении производства в отношении главреда «Набата» в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Напомним, в сентябре 2016 года курьёзная ситуация произошла в отношении выражения «Ёшкин кот». ООО «Балкер» хотело зарегистрировать его в качестве товарного знака, но получило отказ, поскольку в Роспатенте данное выражение признало матом, с чем не согласился Международный комитет славистов.

В конце мая текущего года суд в Екатеринбурге встал на сторону издания Znak.com в споре с Роскомнадзором, который услышал мат в публикации, где был размещен видеоролик о нападении на школу в Стерлитамаке.

Вызвавшее нездоровые ассоциации у работников РКН слово, кстати, уже давно вошло в обиход, причем сделано это было не без помощи некоторых бывших законодателей:

А фильм с одноименным названием был в 2010 году собрал в российском кинопрокате почти $2,8 млн:

Нежный возраст: «Пипец» – фильм, балансирующий на грани подростковой комедии и кино про супергероев. http://bit.ly/aYt8gK — GQ Russia (@GQRussia) April 27, 2010

«Я удовлетворён решением суда, поскольку с позицией территориального отдела Роскомнадзора был не согласен изначально. Не хочу давать оценку деятельности сотрудников этого ведомства. Но должен обратить внимание коллег, осуществляющих надзор за нашей работой, на то, что редакция «Набата» — это не крупная организация с огромным штатом юристов и корреспондентов. Каждый судебный процесс отнимает у газеты силы и время. Здесь я не говорю уже о тех затратах, которые понесло государство на судебные издержки и экспертизы. Не хотелось бы повторения подобных случаев в дальнейшей работе. Мы всегда открыты для взаимодействия с Роскомнадзором и другими надзорными и контролирующими структурами», — прокомментировал свою победу учредитель независимой интернет-газеты «Набат» Владимир Сахаровский.

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