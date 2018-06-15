В Госдуме предложили ввести всеобщее голосование по Face ID

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести онлайн-голосование на выборах с помощью Face ID и отпечатков пальцев.

Депутат считает, что для экономии бюджета лучшим вариантом станет использование современных технологии идентификации личности при выборе кандидата на пост президента. Чернышов отметил, что такая система голосования применяется уже в 14 странах мира. Использование Face ID, считает он, также позволит исключить ошибки в подсчёте голосов, избежать вбросов и мошенничества на выборах.

В Госдуме предлагают использовать Face ID для онлайн-голосования на выборах https://t.co/1FNtnc4Rqy — ICT.Moscow (@ICTMoscow) June 15, 2018

Для реализации предложения понадобится задействовать портал Госуслуг и разработать специальное приложение для мобильных устройств. Соответствующее обращение парламентарий направил главе ЦИК Элле Памфиловой.

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