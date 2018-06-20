Верховный суд разрешил конфисковывать телефоны и компьютеры за экстремистские посты

Изымать используемое для совершения преступления имущество допустимо даже без приговора суда. Спорные вопросы конфискации разъяснил Пленум Верховного суда России. Действующий Уголовный кодекс РФ признает конфискацией принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора. В частности, у самих осужденных могут отбираться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, а также «заработанные» благодаря противоправным действиям ценности и имущество.

По преступлениям террористической и экстремистской направленности ВС РФ допускает изъятие любого принадлежащего обвиняемому имущества, которое использовалось при совершении преступления или предназначалось для этого. В том числе прямо указывается на возможность конфискации компьютеров, телефонов и иных электронных средств связи и коммуникации, которые использовались для размещения в интернете сообщений и других материалов, содержащих публичное оправдание или призывы к террористической деятельности. В опубликованном на сайте Верховного суда документе, в частности, говорится:

«По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в частности: — для размещения в средствах массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к террористической деятельности;

— для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.). Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 1041 УК РФ независимо от их принадлежности».

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Доцент МГУ Глеб Богуш обращает внимание на то, что предусмотренной Пленумом возможности конфискации имущества «независимо от его принадлежности» нет в законе. А в ряде случаев пленум не прояснил, а только усилил неопределенность закона: «Судам придется толковать, что имел в виду пленум, разъясняя, что имел в виду законодатель». Проблему, по мнению господина Богуша, обостряет экспансия антитеррористических законодательных мер на уголовное право, в результате чего «нормы, предусмотренные для чрезвычайщины» закрепляются для применения в целом. Эти системные проблемы надо было обсуждать публично, но ВС от широкой дискуссии отказался, говорит он.

Соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант напоминает, что закон не предусматривает конфискацию имущества, которое «использовалось или предназначалось для использования при совершении преступления»: «Полагаю, такие вольности в толковании уголовного закона недопустимы, тем более когда речь идет о правах не причастных к совершению преступления третьих лиц. Неясное значение термина «преступления террористической и экстремистской направленности» и расплывчатая формулировка вносят опасную неопределенность, создавая лазейку для произвола. Особенно с учетом все более широкого и нередко весьма сомнительного применения уголовной репрессии в таких делах», – полагает эксперт.

Напомним, оправданный по делу о призывах к массовым беспорядкам и терроризму московский математик Дмитрий Богатов до сих пор не получил часть изъятой у него техники. «Одно из устройств, кажется, хотят признать вещдоком, — сообщил он в интервью РосКомСвободе. — Остальные же просто не возвращают. Следователь разводит руками, говорит: «Я вернул всё, что было [у меня]». Естественно, у меня есть опись изъятого, копия протокола — будем с этим работать».

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