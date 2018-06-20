20.06.2018
Верховный суд разрешил конфисковывать телефоны и компьютеры за экстремистские посты
В Постановлении Пленума ВС РФ говорится, что "по уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления"

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Изымать используемое для совершения преступления имущество допустимо даже без приговора суда. Спорные вопросы конфискации разъяснил Пленум Верховного суда России. Действующий Уголовный кодекс РФ признает конфискацией принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора. В частности, у самих осужденных могут отбираться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, а также «заработанные» благодаря противоправным действиям ценности и имущество.

По преступлениям террористической и экстремистской направленности ВС РФ допускает изъятие любого принадлежащего обвиняемому имущества, которое использовалось при совершении преступления или предназначалось для этого. В том числе прямо указывается на возможность конфискации компьютеров, телефонов и иных электронных средств связи и коммуникации, которые использовались для размещения в интернете сообщений и других материалов, содержащих публичное оправдание или призывы к террористической деятельности. В опубликованном на сайте Верховного суда документе, в частности, говорится:

«По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в частности:

— для размещения в средствах массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к террористической деятельности;
— для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.).

Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 1041 УК РФ независимо от их принадлежности».

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Доцент МГУ Глеб Богуш обращает внимание на то, что предусмотренной Пленумом возможности конфискации имущества «независимо от его принадлежности» нет в законе. А в ряде случаев пленум не прояснил, а только усилил неопределенность закона: «Судам придется толковать, что имел в виду пленум, разъясняя, что имел в виду законодатель». Проблему, по мнению господина Богуша, обостряет экспансия антитеррористических законодательных мер на уголовное право, в результате чего «нормы, предусмотренные для чрезвычайщины» закрепляются для применения в целом. Эти системные проблемы надо было обсуждать публично, но ВС от широкой дискуссии отказался, говорит он.

Соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант напоминает, что закон не предусматривает конфискацию имущества, которое «использовалось или предназначалось для использования при совершении преступления»: «Полагаю, такие вольности в толковании уголовного закона недопустимы, тем более когда речь идет о правах не причастных к совершению преступления третьих лиц. Неясное значение термина «преступления террористической и экстремистской направленности» и расплывчатая формулировка вносят опасную неопределенность, создавая лазейку для произвола. Особенно с учетом все более широкого и нередко весьма сомнительного применения уголовной репрессии в таких делах», – полагает эксперт.

Напомним, оправданный по делу о призывах к массовым беспорядкам и терроризму московский математик Дмитрий Богатов до сих пор не получил часть изъятой у него техники. «Одно из устройств, кажется, хотят признать вещдоком, — сообщил он в интервью РосКомСвободе. — Остальные же просто не возвращают. Следователь разводит руками, говорит: «Я вернул всё, что было [у меня]». Естественно, у меня есть опись изъятого, копия протокола — будем с этим работать».

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