BitTorrent продан блокчейн-стартапу

Слухи о переговорах между Tron и компанией BitTorrent появились более месяца назад. Первым анонсировал сделку портал Variety, не уточняя суммы. Теперь же, как сообщает TechCrunch, акционерам направлены бумаги по сделке, и там указана цена в 140 млн долл. – платёж от Sun и другие наличные средства компании будут разделены между акционерами.

TechCrunch удалось связаться с одним из акционеров BitTorrent, который раскрыл две возможные цели сделки. Во-первых, BitTorrent может использоваться для защиты репутации Tron – например, от обвинений в плагиате технологий FileCoin и Ethereum . Во-вторых, на основе файлообменной сети может быть развёрнута платформа для майнинга криптовалют. Немного позже, BitTorrent сделал официальное заявление для TorrentFreak., что компания планирует придерживаться прежнего курса, отрицая какую-либо коммерциализацию и участие в поддержке криптовалютных операций. Это косвенно подтверждается тем, BitTorrent активно работает над новым приложением iOS, которое позволит пользователям воспроизводить видео на мобильных устройствах, и ищет рекрутёра для найма новых талантов в мобильной разработке.

Сделка стала завершением этапа турбулентности компании, к которому приведи не самые удачные управленческие практики. Ранее Akamai и Rovi (сейчас TiVo) рассматривали покупку BitTorrent. Akamai вместо этого приобрел Red Swoosh, конкурента BitTorrent, и Rovi выбрал иной вектор развития. Также к BitTorrent проявляли интерес иные криптокомпании.

Tron один из новобранцев блокчейна. Основан Джастином Саном, который раньше работал на Ripple (криптовалютная платформа для платёжных систем). Tron имеет амбиции построить «поистине децентрализованный интернет и инфраструктуру его», который включает (вот уж сюрприз!) создание своей криптовалюты, TRX. TRX – это такой биткоин для индустрии развлечений, который предполагается использовать для оплаты контента в сети MainNet. MainNet – собственная сеть Tron для транзакций, запущенная 21 июня 2018 г. Рыночная капитализация для всех TRX в настоящее время – чуть менее $ 4,6 млрд.,а стоимость одной монеты – $ 0,045.

BitTorrent частная американская компания, которая отвечает за разработку и развитие BitTorrent протокола, а также постоянное развитие μTorrent и BitTorrent, двух клиентов этого протокола. Компания не так давно заявила, у её продуктов около 170 млн пользователей, а по его протоколам BitTorrent ежедневно проходит 40% мирового сетевого трафика. BitTorrent основан в 2004 году Брэмом Коэном (Bram Cohen) и Ашвином Невином (Ashwin Navin). Он был первопроходцем в использовании децентрализованной сетевой архитектуры для файлового обмена. BitTorrent стал синонимом «файлового обмена», со всеми его плюсами и минусами. Компания боролась с дурной славой технологии peer-2-peer, которую можно использовать для незаконного распространения файлов, защищённых авторским правом, или иных материалов. BitTorrent также открыто выступал за приватность и конфиденциальность в Интернете.

В 2008-м BitTorrent была вынуждена значительно сократить персонал и провести рекапитализацию. На протяжении последующих лет компания успешно развивала бизнес, зарабатывая на показе рекламы и предустанавливаемом ПО. Сейчас компания сменила название на Rainberry.

Ранее в автономную компанию Resilio были выделены корпоративные сервисы BitTorrent. Основатели компании также отошли от дел: Коэн строит «экологически чистую» криптовалюту Chia, и Невин в развивает Samba TV, механизм рекомендаций контента для приложений Smart TV, который предполагает использование криптовалюты, чтобы стимулировать пользователей делиться данными о своих предпочтениях.

По данным PitchBook, за последние 14 лет компания привлекла около 60 млн долл. и на пике стоимости была оценена в примерно 145 млн долл.

.

Материал подготовила Евгения Хотовицкая,

специально для РосКомСвободы

.



.

Читайте также:

«Запрещёнка» внутри блокчейна как повод для госрегулирования

🔓

Компания Kodak пришла в криптовалюту и перешла на блокчейн

🔓

Blockchain может совершить революцию в киберспорте

🔓

Уязвимости в защищённых сервисах как урок для пользователей

.