Интернет-мемы и ремиксы могут исчезнуть из-за новых копирайт-ограничений

Предлагаемые Евросоюзом новые правила по защите авторских прав угрожают разрушить «тот интернет, каким мы его знаем», предупреждают цифровые правозащитные группы. «Директива об авторских правах» – это попытка «перепрошить» авторское право в интернете под видом «гармонизации некоторых аспектов европейского законодательства», — считают они.

По мысли авторов Директивы, этот документ должен защитить правообладателей в эпоху интернета. Однако, по мнению критиков, новый закон совершенно не учитывает того, как люди на самом деле взаимодействуют с веб-контентом, и может стать инструментом цензуры.

Директива об авторских правах — это попытка изменить положение дел с авторскими правами в интернете, в частности, сбалансировать отношения между владельцами авторских прав и онлайн-платформами. В статье 13 говорится, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должны принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

Критики говорят, что фактически это потребует от интернет-платформ фильтрации всего контента, размещенного пользователями — что будет чрезмерным ограничением свободы слова. Также есть опасения, что фильтрацию таких объемов контента придется поручить автоматическим алгоритмам, а те будут работать по принципу «лучше перестраховаться» — и удалять все, что может содержать потенциальные риски для платформы.

Активисты кампании против Статьи 13 — Copyright 4 Creativity («Авторское право для творчества») — заявляют, что предложенные поправки могут погубить интернет в его нынешней форме, изменив его до неузнаваемости:

«Если статья 13 Директивы об авторском праве будет принята, то цензура будет распространяться практически на любой контент, который вы публикуете в интернете».

Джим Киллок, исполнительный директор группы Open Rights («Открытые права»), заявляет: «Статья 13 установит режим Robo-copyright (автоматическую проверку копирайта), то есть компьютерные программы будут удалять все, что они идентифицируют как нарушение авторских прав, несмотря на запрет общего мониторинга пользователей, который защищает их данные» .

Активисты кампании против Статьи 13 Copyright 4 Creativity («Авторское право для творчества») заявляют, что эти поправки могут погубить интернет в его нынешнем проявлении, «изменив его до неузнаваемости». «Если статья 13 Директивы об авторском праве будет принята, то цензура будет распространяться практически на любой контент, который вы публикуете в интернете», — утверждают они.

Electronic Frontier Foundation («Фонд электронных рубежей») и еще 56 правозащитных организаций в октябре 2017 года направили открытое письмо европейским законодателям, в котором излагаются их опасения по поводу Статьи 13.

«Статья 13 создает юридическую неопределенность, в которой у онлайн-сервисов не будет другого выбора, кроме как отслеживать, фильтровать и блокировать сообщения, которые публикуются гражданами Евросоюза, если эти сервисы хотят продолжить работу», — говорится в письме.

В адрес государств, являющихся членами ЕС, правозащитными организациями было направлено официальное письмо с просьбой обратить внимание на «токсичность» ряда положений Директивы, которые «никоим образом не являются сбалансированным компромиссом», но «вместо этого представляют собой серьезную угрозу свободе европейских граждан и предприятий, а также могут серьезно подорвать открытость, конкурентоспособность, инновации, науку, исследования и образование в Европе». Под письмом подписалось уже 147 организаций.

