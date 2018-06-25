Страны ЕС создают силы быстрого киберреагирования

По инициативе Литвы страны Европейского союза (ЕС) начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования. Соответствующий протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

В проекте также участвует ряд стран, которые пока не подписали соглашение из-за «причин процедурного характера», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года», — добавил он.

Страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов. График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.

Реализацию проекта, одобренного в конце 2017 года в Брюсселе участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), поручено координировать Литве. Инициатива предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, научными достижениями.

.



.

Читайте также:

НАТО проведет крупнейшие в мире киберучения на территории Эстонии

🔓

Уроки кибербезопасности`2017: «взлом выборов» в США, фейковые новости и кражи данных

🔓

В Госдуме предложили создать «Кибер ООН»

🔓

Пентагон разрешил кибервойскам действовать на опережение

.