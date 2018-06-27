Роскомнадзор повторно проиграл суд интернет-изданию Znak.соm

Российское надзорное ведомство попыталось обжаловать отказ мирового суда оштрафовать Znak.com за ролик о нападении на башкирскую школу. Об этом сообщил заместитель шеф-редактора Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале:

«На предыдущее заседание в мировом суде от РКН вообще никто не пришел. Но, проиграв дело, они подали жалобу, и теперь дело рассматривается в Октябрьском районном суде. И вот туда пришли аж два представителя РКН. Все серьезно. Не ожидали от Роскомнадзора такой настойчивости. (Я не знаю, может быть, она как-то связана с тем, что нынче в уральском управлении Роскомнадзора идет борьба за пост руководителя?.. Говорят, скоро должен приехать Жаров и решить, кто тут будет главным)».

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Напомним, в конце апреля текущего года стало известно, что Роскомнадзор направил редакции Znаk.соm уведомление о привлечении к административной ответственности за публикацию «В Башкирии ученик ранил педагога ножом, поджег школу и попытался убить себя», в которой, по мнению надзорного ведомства, была использована обсценная лексика — ее надзорное ведомство услышало в размещенном в статье ролике, снятого школьниками на месте событий.

Изданию грозил административный штраф. Редакция настаивала на том, что мата на видео не слышно. Заказанная Znаk.соm фоноскопическая экспертиза показала правоту издания — в ролике брань не слышна. В конце мая текущего года мировой судья судебного участка № 8 Октябрьского района Екатеринбурга Ольга Клюжева в ходе заседания также сама прослушала запись и убедилась в отсутствии нецензурной брани.

Сегодняшний суд подвердил правоту редакции Znak.соm, о чем Колезев также сообщил в своем Telegram: «Суд снова оказался на нашей стороне! Жалоба Роскомнадзора не удовлетворена. Прямо поверишь в российское правосудие».

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