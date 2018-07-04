В профстандарты госслужащих впишут цифровую грамотность

Подготовленный Ростелекомом при участии Минстроя и отраслевых экспертов раздел «Умный город» программы «Цифровая экономика» предусматривает в числе прочего проект плана мероприятий создание инновационной инфраструктуры для «умных городов», сообщает CNews.

С этой целью предлагается обеспечить благоприятные условия для развития высокотехнологических компаний, основанным направлением деятельности которых является развитие цифровых технологий. В рамках соответствующего мероприятия в начале следующего года будет проведен анализ существующей инновационной инфраструктуры российских городов и возможностей ее развития. Будут разработаны меры, обеспечивающие рост количества специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, занятый в экономике городов. Также будут разработаны методические рекомендации по формированию центров по защите интеллектуальной собственности при поддержке городских администраций в вузах и крупных компаниях-налогоплательщиках.

Одно из обозначенных в документе направлений работы для создания инновационной инфраструктуры в «умных городах» состоит в повышение цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулировании городских властей к внедрению цифровых технологий. С этой целью до конца 2018 г. будут утверждены изменения в существующие профессиональные стандарты муниципальных служащих с учетом требований к навыкам по работе с данными.

В 50 городах будет использоваться обновленный профессиональный стандарт специалиста по работе с данными на муниципальной службе с учетом требований по работе с данными. Также в аналогичном числе городов будет разработана и внедрена система непрерывного обучения муниципальных служащих по применению цифровых технологий.

В начале 2020 г. в 50 городах будет внедрена система мотивации для руководителей городских администраций и мэров городов, учитывающая результаты деятельности по внедрению цифровых технологий.

А в III квартале 2020 г. будут внедрены меры по повышению уровня цифровой грамотности муниципальных служащих и созданию привлекательных условия работы в муниципалитете для специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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