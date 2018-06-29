Минобороны России для защиты от кибератак применит blockchain

Министерство обороны РФ начало разработку технологий на базе блокчейна, предназначенных для защиты критически важной информационной инфраструктуры от кибератак. За внедрение технологии отвечает 8-е главное управление МО РФ, а работы проводятся в лаборатории в составе военного технополиса «ЭРА». По словам представителей Минобороны, в строящемся в Анапе технополисе будет изучаться возможность применения блокчейна для защиты баз данных и выявления кибератак.

«Минобороны во многих вопросах IT сегодня является драйвером исследований, и это полезно для всей отрасли», — заявил экс-советник президента РФ по программам развития интернета Герман Клименко.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов отметил, что во время хакерских атак злоумышленники удаляют информацию из журнала доступа устройств. «Используя распределенный на несколько устройств журнал (например, в виде блокчейна), можно свести к минимуму такой риск», — считает он.

Открытие комплекса запланировано на сентябрь нынешнего года, но исследования уже ведутся в дистанционном режиме. Как считают его создатели, комплекс станет своеобразным хабом, где будут работать специалисты со всей страны.

.



.

Читайте также:

Финансовый университет при Правительстве РФ выиграл тендер на исследование blockchain

🔓

Минобороны зовёт на помощь искусственный интеллект для победы в кибервойне

🔓

«Запрещёнка» внутри блокчейна как повод для госрегулирования

🔓

Пентагон разрешил кибервойскам действовать на опережение

🔓

Страны ЕС создают силы быстрого киберреагирования

.