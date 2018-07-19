Госдума приняла закон о товарных агрегаторах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона № 126869-7, который установит ответственность товарных интернет-агрегаторов и услуг перед потребителями. 408 депутатов проголосовали «за» при отсутствии воздержавшихся и тех, кто против.

Законопроектом об интернет-агрегаторах вносятся изменения в закон о защите прав потребителей. По словам авторов, он призван устранить правовой пробел — деятельность таких компаний, не продающих самостоятельно товары или услуги, но получающих за них оплату, сейчас законодательно не урегулирована. Это ставит их вне законодательства о защите прав потребителей, так как они не несут ответственность за соблюдение этих прав.

Создать базу для регулирования работы интернет-площадок, которые аккумулируют предложения товаров и услуг от множества крупных и мелких компаний, в России пытаются несколько лет. В публичном поле дискуссия началась весной 2014 г. Тогда на совещании Ассоциации компаний розничной торговли сооснователь сети «М-Видео» Александр Тынкован предложил возложить на агрегаторы ответственность за то, что предлагают пользователям их партнеры. Крупнейшую российскую торговую площадку – агрегатор Яндекс.Маркет он назвал «биржей серого товара» (сама площадка парировала, что работает в рамках закона). Через год предложения по регулированию рынка представил Роспотребнадзор.

В 2017 г., напоминает CNews, законопроект был одобрен правительством, а затем и Госдумой в первом чтении. Тогда предполагалось, что агрегатор будет нести ответственность за убытки покупателя в случае предоставления недостоверной информации о товарах или услугах, а также будет обязан вернуть покупателю сумму предоплаты.

Летом 2017 г. Роспотребнадзор представил проект поправок, согласно которому агрегатор освобождается от ответственности за убытки покупателя от предоставления недостоверной информации о товаре/услуге, если агрегатор самостоятельно не менял ее либо если он вернул покупателю сумму предоплаты.

Такая версия поправок не устроила Минкэономразвития, которое указало, что в предложенных формулировках агрегатор будет нести ответственность даже в случае, когда потребитель, получив информацию о товаре на сайте агрегатора, затем самостоятельно купил данный товар на сайте соответствующего продавца.

В итоге в Правительстве пришли к консенсусу, что агрегатор будет нести ответственность только за те сделки, которые были осуществлены на его сайте вместе с онлайн-оплатой товара/услуги. Соответствующие поправки были внесены в Госдуму, которая и утвердила их во втором чтении.

В итоговой версии документа изменен понятийный аппарат. Теперь в законопроекте используется понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах) в интернете». Таковым считается организация или индивидуальный предприниматель, которые владеют программами для ЭВМ и/или сайтами/страницами в интернете.

Владелец агрегатора предоставляет потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг), заключения соответствующего договора и осуществления предварительной оплаты заказанного товара (услуги) в рамках безналичных форм расчета.

Владельцы агрегаторов, также как и уполномоченные организации и уполномоченные индивидуальные предприниматели, должны предоставить потребителям следующую информацию о себе: фирменное наименование, адрес нахождения, режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или ФИО и номер его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Аналогичная информация должна быть предоставлена также о продавцах предлагаемых товаров и исполнителях предлагаемых услуг. Указанная информация может доводиться до потребителя посредством ее размещения в интернете.

Со своей стороны, продавцы товаров и исполнители услуг должны размещать данную информацию на своих сайтах в сети интернете. В случае изменения указанной информации продавцы товаров (исполнители услуг) в течение одного рабочего дня должны проинформировать об этом владельца агрегатора. А владелец агрегатора — также в течение одного рабочего дня – должен внести соответствующие изменения на своем сайте.

В случае предоставления недостоверной или неполной информации о товаре или услуге владелец агрегатора будет нести ответственность за убытки, причиненные потребителю, который на основании данной информации приобрел соответствующий товар (услугу). Но если владелец агрегатора не изменял предоставленную продавцом (исполнителем) информацию о товаре (услуге), то он не будет нести за нее ответственность.

Кроме того, ответственность за исполнение договора с продавцом (исполнителем), заключенной на основании информации от владельца агрегатора, лежит на продавце товара (исполнителе). Аналогичным образом обстоит дело с соблюдением прав потребителей, нарушенных в результате передачи товара ненадлежащего качества или обмена непродовольственного товара на аналогичный. Но иное может быть указано в договорах между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем) или «вытекать из существа отношений между ними».

Правда, из законопроекта не совсем понятно, будут ли им регулироваться магазины приложений и станут ли, допустим, Google Play и App Store его исполнять на территории РФ.

Теперь, в случае принятия одобрения Советом Федераций и Президентом РФ, закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Напомним также, что внесение данного законопроекта сопровождалось рядом нарушений со стороны Роспотребнадзора, в частности — одобренный экспертами и другими министерствами документ был заменён на старый, в котором не были учтены все замечания.

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