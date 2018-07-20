Еще один гостиничный онлайн-сервис перестал предлагать жильё в Крыму

Международный интернет-сервис по поиску отелей RoomGuru объявил, что в связи с санкциями ЕС в отношении Крыма закрывает возможность бронирования гостиниц на полуострове. «В сервисе RoomGuru стали недоступны для бронирования отели Крыма. Согласно санкциям Евросоюза, компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Рекомендуем учесть это при планировании работы с партнерской программой RoomGuru», — говорится в сообщении компании.

Вместе с тем на сайте компании возможность поиска отелей в Крыму продолжает действовать. Сайт RoomGuru действует в качестве агрегатора, собирая предложения о бронировании с таких сервисов, как Booking, Priceline и отечественный «Островок». При попытке забронировать отели через зарубежные сервисы, предлагаемые на RoomGuru, пользователь перенаправляется на их сайт, где выдается уведомление об отсутствии доступных вариантов размещения.

В начале этой недели об частичном уходе из Крыма объявил популярный агрегатор аренды жилья Booking.соm. Бронирование недоступно только для тех пользователей, которые планируют посетить Крым с туристической целью, для бизнеса же возможность заказать номера в отелях открыта. Сейчас участники гостиничного рынка Крыма пытаются найти альтернативу Booking.com. В том числе рассматривается продвижение услуг через российские сервисы.

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