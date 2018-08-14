Интернет вещей с низких орбит

Заместитель директора по развитию и эксплуатации ФГУП «Космическая связь» Евгений Буйдинов сообщил, что компанией прорабатываются различные варианты построения спутниковых систем связи, в том числе и на низких орбитах:

«На сегодняшний день самой коммерчески выгодной услугой останется предоставление связи с использованием спутников на геостационарных орбитах. В то же время мы смотрим и на низкоорбитальные системы, и рассматриваем различные сегменты рынка».

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Буйдинов подчеркнул, что «Космическими системами» детально рассматривается рынок интернета вещей, и этот проект может быть реализован с использованием аппаратов на низких околоземных орбитах.

В компании отметили, что привлекают кредиты на строительство и запуск спутников связи.

«Космическая связь» также планирует обновить свою орбитальную группировку. Два космических аппарата уже находятся в производстве, в ближайшее время предприятие рассчитывает заказать еще два новых спутника связи, запуск которых должен состояться до 2022 года.

Буйдинов высказал сомнения насчет коммерческой успешности многоспутниковых систем, подобных OneWeb, хотя технически такие проекты вполне реализуемы. Такие обеспечивающие глобальную персональную связь группировки существуют уже достаточно давно, «и практически все крупные проекты спутниковых систем прошли через стадию банкротств и поглощений».

«Коммерчески эффективную систему с таким количеством аппаратов построить очень сложно, чтобы набрать необходимое число пользователей такой системы, а это должны быть сотни миллионов пользователей. Также необходимо разработать абонентское устройство, которое стоило бы не более $100-150, что пока невозможно. При этом тарифы на связь должны быть сопоставимыми с тарифами сотовых операторов», — рассказал он.

Буйдинов отметил также, что система связи, в составе которой тысячи спутников, должна быть абсолютно глобальной: «При этом 50% населения планеты живет в двухсоткилометровой зоне побережья или 70% мирового населения проживают на 7% территории. Выходит, покрывая весь мир интернетом, эффективность будет достаточно низкой из-за недостаточного числа пользователей. Там же, где плотность населения высокая, есть и большой спрос, и платежеспособное население, и, соответственно, присутствие наземных операторов мобильной связи, которые к тому времени перейдут на новый стандарт 5G».

Британская компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

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