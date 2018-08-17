Новый онлайн-проект «Агоры» защитит право россиян на протест

Международная правозащитная группа «Агора» запустила проект «Апология протеста» в мессенджере Telegram. Это не только информационный портал, но и юридическая онлайн-служба, которая планирует работать во всех регионах России, защищая право россиян на протест — вне зависимости от его политической направленности.

«Нельзя утверждать, что в России полностью отсутствует свобода мирных собраний, — говорит создатель проекта, юрист в сфере защиты мирных собраний Алексей Глухов. — Например, вы захотели провести митинг за правящую партию и правительство. Думаю, не будет проблем с его организацией, если не будет оперативной информации о том, что вы собираетесь провокацию устраивать. Власти всегда смотрят, кто организует акцию и по какой тематике. Если их устраивает организатор — и по тематике, и по своему, скажем так, общественно-политическому поведению — мероприятие согласуют, его проведут центре, если надо, перекроют центральную улицу».

Однако, подчеркивает Глухов, если вы находитесь в группе оппозиционно настроенных граждан и собираетесь провести протестное мероприятие, то вас в лучшем случае отправят на окраину города, но, скорее всего, вообще запретят.

«И не дай вам бог разместить пост в соцсети или выйти на заранее указанное в уведомлении место — будут привлекать к ответственности. То есть само по себе право на мирные собрания реализуется, но, как только человек уходит в протестную тематику, то начинается полное блокирование — как со стороны органов власти, которые обязаны согласовывать мероприятия, так и со стороны правоохранителей. Вас превентивно задержат, и, быть может, отправят на административный арест», — отмечает он.

«В команде работает два десятка адвокатов, — говорится в официальном Telegram-канале «Апологии протеста». — Мы закрываем Москву, Петербург, Кавказ, Крым, Поволжье, Черноземье, Урал и Сибирь. Доберемся и до Дальнего Востока при необходимости. В работе команды две сотни дел в ЕСПЧ и примерно столько же сегодня в российских судах. Наши подзащитные — от Pussy Riot после акции на финале ЧМ до дальнобойщиков и профсоюзных активистов».

В канале будет осуществляться информирование о защите права на мирный протест в России: от новостей из судов до рекомендаций для участников и организаторов уличных акций. Обратная связь будет происходить через аккаунт @GlukhovLawyer.

Сотрудничество осуществляется уже как минимум с 20 юристами и адвокатами, которые оказывают помощь задержанным, отмечает Алексей Глухов. Если же такого юриста нет, то любой задержанный может написать ему на вышеуказанный аккаунт в Telegram и получить помощь удаленно.

РосКомСвобода связалась с Алексеем, который согласился дать нам свой комментарий. По его мнению, право на протест — это, разумеется, не только сами уличные акции и административки за организацию и участие в них, но и связанные с онлайн-активностью случаи:

«Все чаще стали появляться дела за посты в социальных сетях с сообщениями о планируемых мирных акциях. После июньского Пленума Верховного суда России таких дел станет еще больше. Дела, состоящие только из скриншотов, это уже не будущее, а настоящее».

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«Мы планируем охватить любые сферы, которые связаны с реализацией права на протест в России, в том числе и защита от недружественных действий властей в Интернете», — добавил создатель «Апологии протеста».

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