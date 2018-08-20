«Спутник» вывели с поисковой орбиты

Как выяснил CNews, усилиями Ростелекома банкротом по решению суда было признано ООО «Спутник» — юрлицо сверхзатратного и не оправдавшего себя проекта по созданию и развитию одноименных браузера и поисковика.

Этот проект был реализован самим Ростелекомом, запустившем поисковик в мае 2014 г., а браузер — в сентябре 2015 г.

Поисковик задумывался как альтернатива Google и «Яндексу» и позиционировался как социально значимая интернет-платформа, способная обеспечить пользователям отсутствие противоправного контента. Но у российских пользователей его популярность была на уровне 1%. Авторы «Спутника» декларировали, что целью поисковика является обеспечение простого доступа к официальной информации и государственным сервисам. В 2015 году государственный оператор выделил на развитие поисковика до 800 млн рублей.

Тем не менее, уже летом 2016 года в СМИ появилась информация о том, что в «Ростелекоме» решили изменить стратегию поисковика, переориентировав его на госорганы. Для этого руководство оператора распрощалось со старой командой «Спутника».

В прошлом году близкий к компании источник заявлял, что «как технический проект «Спутник» состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет», и вот, в феврале текущего года Ростелеком инициировал процедуру банкротства своего проекта, обратившись с иском в Арбитражный суд Москвы.

Поводом для банкротства стали невыплаченные долги «Спутника» перед оператором по договору займа от 31 марта 2015 г. Сумма основного долга составила 3 млн руб., начисленных на него процентов — 7,6 млн руб. То есть общая сумма задолженности находилась на уровне 10,6 млн руб.

Правомерность требования выплаты этой суммы Ростелеком предварительно также подтвердил в суде. С иском о ее взыскании оператор обратился в Арбитражный суд Москвы 7 сентября 2017 г., а уже 9 октября получил положительное для себя заключение.

Уже после вынесения вердикта о банкротстве в карточке судебного разбирательства 16 июля 2018 г. появился документ, касающийся заявления Ростелекома о «включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн руб.». Происхождение этой суммы, превышающей первоначальный долг в 27,5 раз, в пресс-службе Ростелекома CNews не объяснили.

«Спутник» позиционируется как сервисная платформа, в основе которой находится социально-ориентированный поисковик. Особенность поисковика состоит в том, что релевантность его поисковой выдачи ориентирована на сервисы, полезные для граждан. Результаты поиска очищаются от контента, непригодного для детей.

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