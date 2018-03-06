Единственным поставщиком «больничного» интернета стал Ростелеком

На сайте Правительства России опубликован документ, согласно которому подключением медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к интернету будет заниматься ПАО «Ростелеком». Таким образом, компания станет единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2018-19 годах закупок по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к Интернету.

Как сказано в документе, подключение должно осуществляться на скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических каналов связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи. Целью мероприятий является внедрение практики консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий.

Адресный перечень медицинских организаций и их структурных подразделений для подключения сформирован Минздравом России совместно с органами власти субъектов Федерации, сказано в пояснении к документу.

Органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано определить ответственных лиц за координацию мероприятий по обеспечению подключений, принять необходимые меры по обеспечению сохранности устанавливаемого оборудования, оказывать Ростелекому содействие при оказании услуг.

Ранее Ростелеком осуществлял подключение больниц при исполнении программы устранения цифрового неравенства.

Отметим, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию на минувшей неделе сказал, что «региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы здравоохранения».

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