Регионы обязали отчитываться по экстремистским делам перед Генпрокуратурой

Российские регионы должны будут сообщать о возбуждении каждого уголовного дела по экстремистским статьям в Генеральную прокуратуру. Ведомство будет держать на контроле все стадии их рассмотрения, — сообщается со ссылкой на письмо Генпрокуратуры от «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

По мнению ОНФ, это позволит «быстро реагировать на „свободную“ трактовку или применение законодательства в этой сфере».

Как сообщили в «народном фронте», они совместно с Генпрокуратурой представят доклад правоприменительной практике в делах об экстремизме 15 сентября 2018 года.

Владимир Путин поручил ОНФ и Генпрокуратуре проанализировать практику по уголовным делам об экстремизме после вопроса о преследовании за репосты в соцсетях во время «прямой линии» в июне.

Глава международной «Агоры» Павел Чиков, между тем, напоминает, что подобная практика существует давно, однако пока она ни к чему не привела:

«Надо сказать, уже несколько лет действует указание Генпрокуратуры прокурорам субъектов РФ сообщать в центральный аппарат о возбуждении уголовных дел по экстремистским статьям. Это никак не повлияло на снижение их числа. Нам неизвестно ни об одном случае отмены прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел по ст.ст.280, 282 и остальным экстремистским. Пока участие Генпрокуратуры и ОНФ в кампании по либерализации антиэкстремистского законодательства выглядит как танцы с бубнами».

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Ранее в Госдуму был внесен законопроект о смягчении наказания по статье «возбуждение ненависти и вражды». Его авторы предлагают оставить уголовное наказание только за действия с применением насилия или угрозой насилия, использованием служебного положения или организованной группой.

Сейчас в России по этой статье заводится по несколько уголовных дел в день, в основном, за посты, репосты и лайки в социальных сетях.

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