12.09.2018
МСЭ рекомендует заняться национальной кибербезопасностью
Международный союз электросвязи опубликовал «Руководство по разработке стратегий национальной кибербезопасности», которое поможет государствам на национальном уровне противостоять кибератакам

Guide for Cybersecurity

На недавнем заседании Международного союза электросвязи (МСЭ), проходившем в южноафриканском Дурбане, было опубликовано «Руководство разработке стратегий национальной кибербезопасности» (National Cybersecurity Strategy Guide), которое представляет собой свод рекомендаций государствам по созданию и реализации стратегий национальной кибербезопасности, в том числе механизмов готовности и противостояния кибератакам.

С помощью документа директивные органы смогут разработать стратегии, учитывающие конкретную ситуацию в стране, культурные и социальные ценности, а также поощряющие установление защищенного, устойчивого общества с развитой ИКТ-инфраструктурой, указывается в пресс-релизе МСЭ.

Руководство разработано при содействии различных правительственных и международных организаций, а также представителей частного сектора, включая Содружество телекоммуникационных организаций, Женевский центр политики безопасности, Оксфордский университет, Microsoft, Объединенный центр передовых технологий киберобороны НАТО и пр.

Документ предназначен для того, чтобы помочь политикам в разработке стратегий, учитывающих ситуацию, культуру и общественные ценности разных стран, для создания надёжных и устойчивых сообществ, которые во многом зависят от информационно-коммуникационных технологий. Старший вице-президент и главный юрисконсульт Всемирного банка Сэнди Окоро (Sandie Okoro) подчеркнула необходимость разработки такой стратегии для защиты кибербезопасности.

«Защита цифровых активов — данных и инфраструктуры — является важной задачей для развития. Мы рады внести свой вклад в этот проект и надеемся, что это руководство будет способствовать более широкому вовлечению всех людей в глобальную цифровую экономику», — сказала она.

Полностью ознакомиться с руководством МСЭ можно на сайте организации.

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