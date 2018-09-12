МСЭ рекомендует заняться национальной кибербезопасностью

На недавнем заседании Международного союза электросвязи (МСЭ), проходившем в южноафриканском Дурбане, было опубликовано «Руководство разработке стратегий национальной кибербезопасности» (National Cybersecurity Strategy Guide), которое представляет собой свод рекомендаций государствам по созданию и реализации стратегий национальной кибербезопасности, в том числе механизмов готовности и противостояния кибератакам.

С помощью документа директивные органы смогут разработать стратегии, учитывающие конкретную ситуацию в стране, культурные и социальные ценности, а также поощряющие установление защищенного, устойчивого общества с развитой ИКТ-инфраструктурой, указывается в пресс-релизе МСЭ.

Руководство разработано при содействии различных правительственных и международных организаций, а также представителей частного сектора, включая Содружество телекоммуникационных организаций, Женевский центр политики безопасности, Оксфордский университет, Microsoft, Объединенный центр передовых технологий киберобороны НАТО и пр.

Документ предназначен для того, чтобы помочь политикам в разработке стратегий, учитывающих ситуацию, культуру и общественные ценности разных стран, для создания надёжных и устойчивых сообществ, которые во многом зависят от информационно-коммуникационных технологий. Старший вице-президент и главный юрисконсульт Всемирного банка Сэнди Окоро (Sandie Okoro) подчеркнула необходимость разработки такой стратегии для защиты кибербезопасности.

«Защита цифровых активов — данных и инфраструктуры — является важной задачей для развития. Мы рады внести свой вклад в этот проект и надеемся, что это руководство будет способствовать более широкому вовлечению всех людей в глобальную цифровую экономику», — сказала она.

Полностью ознакомиться с руководством МСЭ можно на сайте организации.

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