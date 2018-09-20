Россиянам сформируют «цифровой профиль»

Как следует из паспорта проекта национальной программы «Цифровая экономика», к концу декабря 2023 года в России должна появиться инфраструктура для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими), сообщает РБК со ссылкой на документ. В качестве потенциальных исполнителей в документе указаны Минкомсвязь, Банк России, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ.

В «Цифровом профиле» россияне смогут посмотреть полную информацию о себе в личном аккаунте на портале госуслуг. Ведомства же смогут предлагать через систему подходящие конкретному пользователю государственные и соцуслуги. «Например, если у человека есть маленькие дети, то условно после получения свидетельства о рождении в своем профиле на портале он увидит сообщение о возможности записать их в детский сад», — поясняет источник, знакомый с ходом работы над системой.

«Цифровой профиль» — это метапрофиль человека, который будет включать ссылки на юридически значимые записи о нем в других электронных госреестрах. «Внедрение «Цифрового профиля» должно происходить поэтапно по мере перевода всех госуслуг на реестровую модель с обеспечением юридической значимости электронных госреестров взамен бумажных свидетельств»,— отмечает собеседник издания.

Система в автоматическом режиме будет предлагать конкретному человеку подходящие именно ему госуслуги. Например, после получения свидетельства о рождении ребенка гражданин увидит в своем профиле сообщение о возможности записи в детский сад. «Если сейчас для замены паспорта или водительских прав необходимо каждый раз заново заполнять соответствующие анкеты, то с помощью «Цифрового профиля» эти данные будут вводиться автоматически»,— отмечает директор офиса «Цифровая идентичность» ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Кроме того, доступ к системе получат коммерческие организации. Банки, например, смогут использовать платформу для получения дополнительных данных о человеке, который хочет взять кредит.

По мнению директора по направлению «нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, юридическая значимость госданных, полученных из «Цифрового профиля», значительно сократит время на оказание услуг, снизит процент отказов по причинам некорректного оформления документов, снизит риски предоставления поддельных бумажных документов, увеличит объемы оказываемых услуг за счет роста числа операций.

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