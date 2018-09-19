Теле2 может стать оператором сотовой связи для чиновников и силовиков

К 2024 году в России может появиться сотовая сеть для «общественно значимых объектов и спецпотребителей» — госслужащих и представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт национальной программы «Цифровая экономика», в целом одобренный российским кабмином.

Планируется, что сеть будет основана на технологии LTE-450, которая отличается высокой скоростью передачи данных. Устройства в ней смогут работать в режиме рации и передавать видео. По данным издания, оператором сети может стать компания Tele2, владеющая частотами в диапазоне 450 МГц.

Они уже использовались во время чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы обеспечить связью экстренные службы.

Представитель сотового оператора заявил о готовности компании участвовать в проекте и обсуждении деталей этого участия с властями. Общая сумма реализации проекта, предназначенного «для общественно значимых объектов и спецпотребителей», не раскрывается. Всего на программу «Цифровая экономика» государство планирует потратить 73,4 миллиарда рублей.

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