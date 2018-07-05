Неимпортозамещаемый «пакет Яровой»

Из-за нехватки российского оборудования ни один из операторов не начал хранить информацию о пользователях с 1 июля, как то предписывает федеральный закон 374-ФЗ, именуемый также «пакетом Яровой». Вместо этого им приходится закупать иностранное оборудование, хотя это не соответствует распоряжению Владимира Путина, поручившего создать собственную инфраструктуру для исполнения требований этого закона, не завися от Запада.

Столкнувшись с «горящими» сроками по исполнению требований 374-ФЗ в части сохранения огромного количества пользовательской информации, операторы предсказуемо столкнулись с отсутствием подходящего российского оборудования. Поэтому у операторов не осталось иного выбора, кроме как использовать оборудование, производимое иностранными фирмами, включая Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei. Об этом сообщили источники Reuters в телекоммуникационных компаниях.

Стоит заметить, об этой проблеме РосКомСвобода писала еще в на заре принятия скандального закона — в 2016 году.

Обязанность хранить данные на протяжении шести месяцев возникла перед всеми операторами связи России с 1 июля текущего года, когда вступили в силу положения закона, призванного усилить контроль российских спецслужб над телекоммуникационными сетями. В технологическом секторе Россия сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны, в том числе США. Разработка программно-аппаратных комплексов и IT-систем исключительно с использованием собственных технологий вызывает сложности, поэтому местным компаниям и организациям приходится покупать иностранное оборудование.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова говорит, что идея импортозамещения «в теории хороша, но нужно реально оценивать мощности имеющихся в России предприятий»:

«Изначально было понятно, что за такой короткий срок они не смогут произвести необходимое оборудование в больших объемах. В итоге, деньги на реализацию данного закона не останутся в российской экономике, а уйдут за рубеж».

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Другой проблемой, сопутствующей реализации закона, стали сжатые сроки, из-за которых ни один российский оператор связи не успел подготовить инфраструктуру и не начал хранить телефонные разговоры и текстовые сообщения абонентов с 1 июля, как того требует закон, сказали генеральный директор Норси-Транс Сергей Овчинников и топ-менеджер одного из телекоммуникационных операторов, просивший об анонимности.

Ранее в Россвязи заявили, что не могут легально исполнять некоторые положения «пакета Яровой», так как в стране еще нет сертифицированного оборудования для этих целей.

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