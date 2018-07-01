Слежка «по Яровой» вступила в силу: забастовка, обучение, защита

Сам по себе «пакет Яровой» вступил в силу ещё в июле 2016 года, но в законе были выделены 2 пункта, которые предполагали дату вступление в силу именно 1 июля — это нормы в отношении интернет-провайдеров, операторов сотовых сетей и интернет-сервисов.

Итак, тотальная слежка за коммуникациями граждан не только внедрена, но и вступила в силу, но с оговорками: именно со стороны интернет-провайдеров сбор и хранение данных перенесен специальным постановлением Правительства РФ на 1 октября этого года. А с 1 июля сбор и полугодовое хранение наших коммуникаций будут осуществлять:

а) операторы сотовой связи — в части звонков и sms;

б) организаторы распространения информации — в части действий и взаимодействий на интернет-ресурсах (сайтах, сервисах, почтовых службах, мессенджерах, файлохранилищах и т.п. — подробнее об этом в этом посте).

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И общество и отрасль активно протестовала против неадекватного закона: он и нарушает наши конституционные права, и серьезно обременяет интернет-бизнес, и скажется негативно для экономического развития страны, и несет серьезные риски кибербезопасности наших граждан.

Закон о слежке залезет и в карман пользователей и в карман IT-компаний.

В свое время проходили и митинги против «пакета Яровой» и собирались сотни тысяч подписей граждан России в онлайн-петициях. Но российское правительство отказывается это воспринимать.

Мы хотели провести 1 июля всероссийскую интернет-забастовку, но столкнулись с рядом трудностей и обстоятельств при организации, к тому же непосредственно интернет-слежка полномасштабно будет организована, как было уже сказано выше, с 1 октября этого года. Мы постараемся к этому времени привлечь не только интернет-ресурсы и пользователей, но и самих операторов связи к данной акции, а также хостеров и контент-провайдеров. Но многое, как понимаете, зависит не только от нас самих. Чтобы забастовка была эффективной и максимально резонансной — её должны поддержать и крупные порталы и сама отрасль.

А пока мы будем публиковать материалы в различных формах (видео, инструкции, карточки, рассылки), которые помогут защитить вас, ваших близких, коллег, ваш бизнес и ваши общественные и деловые связи от сторонних глаз. Мы теперь сами в ответе за свою коммуникационную защиту. И дело даже не в спецслужбах: мы прекрасно знаем, как стремительно утекают персональные данные граждан из госструктур на черный рынок, а теперь это будут еще и наши переписки, звонки, взаимодействия.

Поэтому мы будем помогать вам реализовывать ваше право на анонимность и шифрование в условиях организованной государством тотальной слежки.

Пора перейти всем нам в следующий класс медиаграмотности. Так давайте ж начнем и обучаться и обучать других: своих родных, друзей, коллег.

Вот, например, запись вебинара «Практические аспекты информационной безопасности в интернете» от нашего технического директора Станислава Шакирова:



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Напомним, что у нас запущен специальный портал «SAFE: Защити себя от слежки», где представлены базовые принципы информационной безопасности, советы и инструкции, как сделать свои коммуникации защищенными. Материалы на данном портале регулярно пополняются и актуализируются.

И, конечно же, сейчас максимально актуально для всех начать защищать свой трафик с помощью VPN-сервисов, в которых вы должны быть уверены, что они сами не собирают ваши данные и не проводят манипуляции с вашим трафиком. И у нас такие сервисы для вас есть, которые заслужили доверие в среде международных цифровых правозащитных групп, а так же прошли аудит наших технических специалистов: VPNLove.ME

Мы также ждём от вас предложений, как можно более эффективно распространять знания и умения по защите себя в Сети, и в каком виде вам лично бы это было более удобно получать.

Сетевая свобода по-прежнему в ваших руках, как бы её не хотели у вас забрать!

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